حقیقت طلبی و عدالت خواهی دستاورد انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله اسد اله ایمانی در خطبه های نماز جمعه شیراز با اشاره به برخی از دستاورد های انقلاب اسلامی، گفت: انقلاب اسلامی با شعار "استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی" آغاز شد که این به معنی راه اندازی حکومتی جدید در دنیا بود.

وی تصریح کرد: در زمانیکه شرق و غرب برای خود حکومت هایی داشتند انقلاب اسلامی ایران با این شعار به پیروزی رسید و توانست خود را از حکومت دو هزار و 500 ساله شاهنشاهی نجات دهد.

امام جمعه شیراز افزود: استقلال و آزادی اصل ساختار حکومتی و دستاوردی بزرگ بود.

آیت اله ایمانی با اشاره به اینکه ایجاد یک نظام سیاسی جدید به نام جمهوری اسلامی در دنیا بی سابقه بوده یادآور شد: برای اولین بار حکومتی در جهان راه اندازی شد که مردم آن می توانستند سرنوشت خود را مشخص کنند.

نماینده ولی فقیه در استان فارس مردم سالاری دینی از دیگر دستاورد های انقلاب اسلامی دانست و گفت: حکومتی راه اندازی شد که محتوای آن قوانین الهی و عقل و خرد مبتنی بر وحی است.

وی ادامه داد: استعمار چهار قرن تلاش کرد که دین را از جامعه خارج کند اما پیروزی انقلاب اسلامی باعث رونق گرفتن دین در جوامع مختلف شد.

امام جمعه شیراز افزود: حقیقت طلبی و عدالت خواهی عمده حرکت نظام اسلامی را شکل داد که بر اساس دانش محوری و خرد بنیان شکل گرفته است.

آیت الله ایمانی تاکید کرد: نتیجه دانش محور بودن این است که استعداد های مختلف در گوشه و کنار کشور شکوفا شدند و امروز به برکت این انقلاب توانسته ایم در رتبه های بالای جهان قرار داشته باشیم.

امام جمعه شیراز افزود: استعداد ها شکوفا شد، قله ها فتح گردید و راه های نرفته، رفته شد و امروز در مباحث علمی، نظامی، اقتصادی و فرهنگی دارای رتبه های برتر در سطح منطقه و دنیا هستیم.

راهپیمایی 22 بهمن مدخل حضور سراسری در انتخابات

نماینده ولی فقیه در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه بهمن ماه زمان خاطرات مردم است، گفت: بهمن ماه زمان خاطره ها و حوادث است زیرا هر روز از این ماه حوادث و خاطرات فراوانی را برای مردم ایران به همراه داشته است.

وی یادآور شد: 14 بهمن سال 57 امام(ره) دولت موقت را تشکیل داد و این حرکت پیشگیرانه عرصه ها را بر دشمنان تنگ کرد.

امام جمعه شیراز افزود: 19 بهمن ماه سال 57 نیز اعلام همبستگی نیروی هوایی با امام (ره) و حضور خروشان 22 بهمن ماه از روز های بزرگ این ماه است.

آیت الله ایمانی تاکید کرد: حضور مردم در راهپیمایی بزرگ 22 بهمن ماه مدخلی برای حضور گسترده در انتخابات سال آینده شوراها و ریاست جمهوری است.