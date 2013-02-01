وزیر خارجه ترکیه بر اهمیت مشترکات در روند توسعه روابط با ایران تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار سفیر کشورمان گزارشی از تحولات و دستاوردهای مهم در روابط دو کشور طی 4 سال اخیر ارائه و تأکید کرد که حسن نیت و حمایت‌های مقامات عالیه دو کشور در پیشبرد این روابط نقش بسزایی داشته است.



سفیر جمهوری اسلامی ایران در ادامه به سطح گسترده تبادل هیئت‌های رسمی و افزایش چشمگیر حجم مبادلات تجاری بین دو کشور اشاره و اظهار داشت حجم فوق از 5 میلیارد دلار در سال 2008 میلادی به 24 میلیارد دلار در پایان سال 2012 میلادی رسیده است. از این رو توسعه این حجم از روابط مرهون مشترکات تاریخی دو کشور است که برای حفظ آن باید تلاش بیشتری نسبت به گذشته صورت گیرد.



احمد داووداوغلو وزیر امور خارجه ترکیه نیز ضمن اشاره به پیوندهای تاریخی دو ملت، روابط دوستانة فعلی را مرهون تفاهم مقامات دو کشور در بسیاری از مسائل دانست و گفت ترکیه در راستای اهمیت روابط در سال 2010 تلاش بسیاری جهت حل مسائل هسته ای ایران انجام داده است. از این رو با توجه به مشترکات موجود نباید گذاشت سطح روابط فعلی که برای آن زحمات زیادی کشیده شده است،‌ خللی وارد شود.



داوداوغلو در پایان ضمن تقدیر از تلاش های سفیر جمهوری اسلامی ایران در آنکارا طی چند سال اخیر،‌ اظهار امیدواری کرد تا در آینده نزدیک با وزیر امور خارجه کشورمان ملاقات و در خصوص توسعه روابط دوجانبه و تحولات منطقه ای تبادل نظر نمایند.