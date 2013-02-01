ایران پرچم اتحاد و یکپارچگی را در جهان بر افراشت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی خاتمی در خطبه های نماز جمعه این هفته با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در بین سران کشورهای اسلامی افزود: سران و نخبگان کشورهای اسلامی در کنفرانس اسلامی از بیانات مقام معظم رهبری استفاده کردند.
وی با بیان اینکه از دیدگاه مقام معظم رهبری ایران پرچم وحدت و یکپارچگی را در جهان بر افراشته است ادامه داد: استقامت ملت ایران موجب شده تا در برابر زیاده خواهی های دشمنان ایستادگی کنند.
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان نشست کنفرانس کشورهای اسلامی را دارای برکات بسیاری عنوان کرد و افزود: این کشور ها از ایران الگو برداری می کنند.
حجت الاسلام خاتمی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری درخصوص ارتباط با جمعیت کنفرانس وحدت اسلامی افزود: مقام رهبری به مهمانان اقصی نقاط دنیا فرمودند:"ایران قبل از همه کشورها پرچم یکدلی و اتحاد را برافراشته است و استقامت ایران باعث شده است که ملت های دیگر درمقابل زیاده خواهی های دشمنان اسلام ایستادگی کنندکه باید مسلمانان دست در دست هم برای تشکیل حکومت واحد جهانی درمقابله با استکبارواسعمار قدم های بلندی برداشته شود.
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان با بیان اینکه کشور ایران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی کشوری وابسته از نظر علمی بود، افزود: خوشبختانه جوانان مومن و دانشمندان برجسته کشور در حال حاضر دستاوردهایی را خلق کرده اند که موجب حیرت و تعجب جهانیان شده است.
حجت الاسلام خاتمی با اشاره به پرتاب موشک حامل موجود زنده به فضا این امر را از دستاوردهای مهم نظام جمهوری اسلامی عنوان کرد و گفت: اقتدار علمی ایران در حوزه های سلول های بنیادی، ساخت ابر یارانه ها، نانو فناوری، علوم پزشکی هسته ای و ریست فناوری بر کسی پوشیده نیست.
وی با اشاره به روز جهانی سرطان گفت: باتوجه به آمار موجود قبل از انقلاب 75 درصد داروهای مصرفی را وارد می کردیم وبقیه این داروها را ایران با استفاده از مواد اولیه که از خارج وارد می شد تولید میکردو در حال حاضر96 درصد داروها در داخل کشور تولید می شود ومقداری از این داروها نیزبا نیت بشردوستانه به دیگر کشورها صادر می شود.
حجت الاسلام خاتمی ادامه داد:4 درصد مابقی داروها نیز،داروهای خاص و حساسا ضد سرطانی است که درتولید این داروها نیز تلاش هایی صورت گرفته است و داروهای بسیارحساس و ارزشمند ضد سرطانی که در داخل کشورتوسط دانشمندان داخلی تولید شده، در دهه فجر رونمایی و درمعرض دید ملت قرار خواهد گرفت.
وی با بیان اینکه 16 بهمن سال 1366 مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شد افزود: درخصوص اداره ملت، قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی، دولت و قوه قضائیه نیاز است که ممکن است گاهی درمقابل برخی از مسائل بن بست ایجاد شودکه امام این مجمع را به دلیل رهایی از بن بست تشکیل دادند که مملکت هیچ گاه از نظر قانون ومقررات در بن بست قرارنگیرد.
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان با تاکید براینکه 19 بهمن روزهوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران است گفت: ارتش ایران درتاریخ جمهوری اسلامی ایران خودی نشان داد و این روزارزشمند ترین روز در تاریخ است که باید دقت شود.
حجت الاسلام خاتمی گفت: روز 22 بهمن سالجاری، این حماسه عظیم ،باشکوه تر از سال گذشته باشد و 14 بهمن روز تجمع بانوان زنجان یاآور شکوه و حرکت انقلابی این بانوان در سال 57 خواهد بود که مادران غواصان دریا دل زنجان دربهمن ماه حماسه ها خلق کردند.
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان، قطع سلطه بیگانگان و دستیابی به استقلال سیاسی را بزرگترین پیروزی و ثمره انقلاب اسلامی عنوان کرد و استقلال سیاسی را بستر ساز دستیابی به خودکفایی در عرصه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی عنوان کرد.
حجت الاسلام خاتمی افزود: انقلاب اسلامی پس از سالها که نظام کمونیستی و سوسیالیستی جدایی دین از سیاست را در جهان نهادینه کرده بودند، ندای تشکیل حکومتی را سر داد که تمام ارکان و پایه های آن را دین مبین اسلام شکل می داد.
حجت الاسلام خاتمی افزود: ارزشهای دینی و اتکای مردم به آن، حضور گسترده ملت ایران و رهبری بی نظیر امام خمینی(ره) سه عاملی بود که توانست حرکت مردمی انقلاب اسلامی را در برابر طاغوتیان به پیروزی برساند و بساط بیگانگان را از نظام اسلامی جمع کند.
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