ایران پرچم اتحاد و یکپارچگی را در جهان بر افراشت

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان با بیان اینکه کشور ایران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی کشوری وابسته از نظر علمی بود، افزود: خوشبختانه جوانان مومن و دانشمندان برجسته کشور در حال حاضر دستاوردهایی را خلق کرده اند که موجب حیرت و تعجب جهانیان شده است.

حجت الاسلام خاتمی با اشاره به پرتاب موشک حامل موجود زنده به فضا این امر را از دستاوردهای مهم نظام جمهوری اسلامی عنوان کرد و گفت: اقتدار علمی ایران در حوزه های سلول های بنیادی، ساخت ابر یارانه ها، نانو فناوری، علوم پزشکی هسته ای و ریست فناوری بر کسی پوشیده نیست.