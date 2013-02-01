استمرار انقلاب نتیجه حضور مردم در صحنه است/لزوم کاهش مهریه در جامعه

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا حسام الدین مجتهدی ظهر امروز در خطبه های نماز جمعه سنندج اظهار داشت: استمرار و پیروزی های متعدد انقلاب اسلامی ایران نتیجه حضور همه جانبه مردم در صحنه است و بدون شک با توجه به این حضور نظام اسلامی همچنان با اقتدار رو به جلو حرکت می کند.

وی ادامه داد: انقلاب اسلامی تنها با هدف حاکمیت دین مبین اسلام در جامعه به پیروزی رسید و به همین دلیل است که علیرغم تمامی توطئه های دشمنان خارجی همچنان نظام اسلامی در اوج اقتدار از دستاوردهای خود دفاع می کند و امروز به الگویی تمامی عینی برای تمامی ملت های مسلمان و آزاده در جهان تبدیل شده است.

امام جمعه سنندج و نماینده مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری بیان کرد: بدون شک دهه فجر بهترین فرصت در راستای معرفی دستاوردهای نظام اسلامی است و به همین دلیل باید از این فرصت در راستای معرفی دستاوردهای نظام اسلامی به نسل جوان استفاده کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ایام هفته وحدت و لزوم تاکید بر این مهم یادآور شد: وحدت بهترین فرصت در راستای رسیدن به توسعه است و به همین دلیل باید با جلب مشارکت و همراهی مردم این فرصت و زمینه را برای تقویت وحدت در جامعه فراهم کرد.

ماموستا مجتهدی با بیان اینکه دشمن از تمامی ابزارهای در اختیار خود در راستای ایجاد تفرقه در بین مسلمانان استفاده می کند، گفت: توطئه چینی و تفرقه اندازی دشمنان پایانی ندارد ولی ما باید با آگاهی و هوشیاری در مقابل این توطئه ها ایستادگی کنیم و با حضور خود در صحنه از نظام اسلامی دفاع کنیم.

وی در ادامه خطبه های نماز جمعه سنندج ضمن انتقاد از افزایش مهریه در جامعه یادآور شد: افزایش مهریه باعث شده است که میزان تمایل جوانان برای ازدواج کاهش یابد و انتظار می رود که با فرهنگ سازی زمینه برای تسهیل در ازدواج جوانان در سراسر کشور به ویژه استان کردستان فراهم شود.

امام جمعه سنندج در پایان تسهیل در امر ازدواج را یک نیاز اصلی عنوان کرد و افزود: زمانی که زمینه برای تسهیل در امر ازدواج جوانان فراهم شود در نتیجه میزان ناهنجاری های اجتماعی در جامعه کاهش می یابد و این یک نیاز اصلی و ضروری برای جامعه به شمار می رود.