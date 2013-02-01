انقلاب اسلامی احیاگر همه ادیان الهی بود/ خلق حماسه ‏ای دیگر در انتخابات خرداد 92

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‏الاسلام‏ محمد علاءالدینی در خطبه های نماز جمعه این هفته دماوند اظهار داشت: در عصر پیش از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، کسانی در ردیف اقشار متمدن به شمار می رفتند که سخنانی در تضاد ادیان الهی بر زبان جاری سازند.

وی ادامه داد: اما هنر امام(ره) در این بین ایجاد فضایی دینی بود تا آنجا که امروز افکار متضاد با دین نیز ملزم به اظهار نظر حول محور مذهب هستند.

حجت الاسلام علاءالدینی بیان داشت: امروز دین در چنان مرتبتی قرار گرفته که استکبار حتی برای مقابله با جریانات مذهبی نیز مجبور به استفاده از دین شده است.

وی اضافه کرد: بی شک بروز چنین تحولات بزرگی در جهان ناشی از رهبری امام راحل(ره) و جانشین بر حق ایشان مقام عظمای ولایت است.

خطیب نماز جمعه دماوند بیان داشت: عمق تأثیرگذاری جمهوری اسلامی تنها به دین اسلام محدود نمی شود، بلکه گرایش به مسیحیت و یهودیت نیز افزایش پیدا کرده است و از این رو، امام(ره) را باید احیاگر همه ادیان الهی خواند.

برهم زدن آرایش سیاسی دوران جنگ سرد

وی افزود: از دیگر برکات وجودی اقدامات انقلابی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران می توان به برهم زدن آرایش سیاسی دو قطبی آن دوره تاریخی اشاره کرد.

حجت الاسلام علاءالدینی رژیم شاهنشاهی را حلقه واصل دو قطب شرق و غرب جهان خواند و تصریح کرد: انقلاب اسلامی با پیروزی خود بندهای این جریان ضد اسلامی را از هم گسست.

وی ادامه داد: امروز مردم ایران اسلامی خود را در همه عرصه‏ های اجرایی کشور عنصری حاضر و ناظر می بینند و این نقش مردم تنها به حضور آنها محدود نمی شود، بلکه همراهی و پیوند عمیق با نظام اسلامی و تبعیت از سیاستهای کلان کشور نیز امری کاملاً بارز است.

نماینده ولی فقیه در شهرستان دماوند عنوان کرد: چنین پیوند ناگسستنی بین مردم و نظام اسلامی همچنان دست بالاتر را به کشورمان داده تا مقابل دسیسه های دشمنان ایستادگی کند.

وی اضافه کرد: روزگاری دشمن با تحریک، تجهیز و حمایت از صدام و رژیم بعث تهاجم به مرزهای جغرافیایی کشور را هدف خصومتهای خود تعیین کرده و امروز آنها هجمه اقتصادی در چارچوب تحریمهای اقتصادی را در دستور کار خود قرار داده اند.

حجت الاسلام علاءالدینی یادآور شد: اما در این شرایط نیز مردم همچنان مقاومت خود را حفظ کرده اند؛ بنابراین باید به امت اسلامی و همیشه در صحنه ایران آفرین گفت.

خلق حماسه ای دیگر در 22 بهمن و خرداد 92

خطیب نماز جمعه دماوند گفت: در سایه این مقاومت و با وجود تبلیغات گسترده غرب بار دیگر شاهد حضور حماسه گونه مردم کشورمان در راهپیمایی 22 بهمن و انتخابات خرداد 92 خواهیم بود.

وی افزود: در مراسم معرفی وزیر امور خارجه جدید ایالات متحده آمریکا، خواست قلبی دشمن مبنی بر رأی مردم به معاندان جمهوری اسلامی بر زبان هیلاری کلینتون جاری شد.

حجت الاسلام علاءالدینی تأکید کرد: اما به رغم این مطالبه گستاخانه دشمن، امت اسلامی ایران ضمن حضوری گسترده در پای صندوق آرا افرادی با منش پشتیبانی کامل از رهبر فرزانه انقلاب را انتخاب خواهند کرد.