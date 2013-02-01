نقض حقوق بشر بار دیگر توسط اسرائیل/ شورای امنیت خواب است

به گزارش خبرنگار مهر ، آیت الله محسن مجتهد شبستری در خطبه های نماز جمعه با بیان این مطلب اظهار داشت: با تجاوز اسرائیل به خاک سوریه ، شورای امنیت همچنان هیچ قطعنامه ای صادر نکرده و مثل اینکه این شورا مرده است.

وی افزود: اسرائیل باید بداند که این جنگ نیز همچون جنگ های 33 روزه و هشت روزه با پیروزی امت مسلمان به پایان خواهد رسید و بینیشان همچون روزهای قبل به خاک مالیده خواهد شد.

امام جمعه تبریز در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به دستاوردهای انقلاب پس از سرگونی رژیم شاهنشاهی اظهار کرد: دهه مبارک فجر و سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ، فرصت مناسبی برای تبین دستاوردهای انقلاب برای قشر جوان جامعه است.

وی در ادامه به بعد اقتصادی و معیشتی مردم در قبل از انقلاب اشاره کرد و گفت: قبل از انقلاب طبق مدارک و مستندات موجود ، 40 درصد جمعیت شهری و 65 درصد جمعیت روستایی زیر خط فقر زندگی به سر می بردند و 35 درصد جمعیت ایران به سوتغذیه مبتلا بودند.

وی ادامه داد: در آن زمان بیش از 90 درصد روستاها فاقد روشنایی و برق رسانی بودند و هیچ روستا و شهرهای کوچک گازرسانی نشده بودند.

آیت الله شبستری به وضعیت مسکن در دهه 46 تا 56 اشاره کرد و گفت: در دوران طاغوت به کرار مشاهده می شد که دو خانوار در یک اتاق زندگی می کردند که این مهم نیز رنج آور بود.

وی در ادامه با اشاره به عقده ی جمع ثروت توسط درباریان و خود شاه تصریح کرد: بعد از انقلاب، پس از تصرف کاخ برادر شاه مشخص شد که زیرسیگاری های پیش خدمتان برادر شاه از طلاست که این کوچکترین ولخرجی های درباریان از درآمد حاصل از نفت ملی بود.

وی به ساده زیستی حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: این ساده زیستی ها سبب شده که عشق ولایت همواره در دل مردم خورشان باشد.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی در بخش دیگر از سخنان خود با بیان اینکه گرانی و تورم برای مردم رنج آور است ، تصریح کرد: مقدار بسیار کمی از تحریم های خارجی در این تورم دخیل است و مقدار دیگر آن به مدیریت باز می گردد که اگر مدیریت صحیحی صورت گیرد این مشکل نیز به زودی حل می شود.

وی در خصوص راهپیمایی 22 بهمن نیز افزود: مردم آذربایجان همانند سایر مردم نقاط کشور قدردانی خود را از انقلاب اسلامی ثابت کردند و با حضور در راهپیمایی 22 بهمن امسال نیز با مشت محکمی بر دهان استکبار جهانی خواهند زد.