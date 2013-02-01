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۱۳ بهمن ۱۳۹۱، ۱۴:۱۰

لغو مسابقات هفته سیزدهم کورس اسبدوانی پاییزه - زمستانه آق قلا

لغو مسابقات هفته سیزدهم کورس اسبدوانی پاییزه - زمستانه آق قلا

آق قلا - خبرگزاری مهر: مسابقات هفته سیزدهم کورس اسبدوانی پاییزه - زمستانه گلستان در مجموعه سوارکاری آق قلا لغو شد.

حکیم ایگدری در گفتگو با خبرنگار مهر، دلیل لغو این مسابقه را که قرار بود بعد از ظهر جمعه برگزار شود، نامناسب بودن شرایط پیست مسابقه و نامساعد بودن وضعیت جوی اعلام کرد.

وی اظهار داشت: هفته قهرمانی این مسابقات جمعه آینده برگزار می شود و چابکسواران برای شرکت در مسابقه از روز شنبه با مراجعه به دفتر سوارکاری نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

به گزارش مهر، تاکنون 12 هفته مسابقات اسبدوانی پاییزه در گلستان برگزار شد و در هر هفته بطور میانگین 60 راس اسب ورزشی با چباکسواران کشوری و استانی در دورهای مختلف به رقابت پرداختند.

گلستان سه مجموعه سوارکاری در بندرترکمن، آق قلا و گنبدکاووس دارد.

کد مطلب 1805533

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