  1. بین الملل
۱۳ بهمن ۱۳۹۱، ۱۶:۵۶

بازتاب پیشرفت هسته‌ای ایران/

پیشرفت ایران تغییر دهنده معادلات است/ایرانی هابه یک"جهش فنی"رسیده‌اند

پیشرفت ایران تغییر دهنده معادلات است/ایرانی هابه یک"جهش فنی"رسیده‌اند

خبرگزاری مهر - گروه بین الملل: در پی ادعای یک دیپلمات غربی مبنی بر قصد ایران برای نصب سانتریفیوژهای نسل جدید در تاسیسات هسته ای نطنز، این خبر بازتاب وسیعی در رسانه های جهان داشته است.

" بوستون گلوب " چاپ آمریکا در این خصوص نوشت : ایران به آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کرده است که قصد دارد تجهیزات پیشرفته جدیدی را در تاسیسات هسته ای خود نصب کند، اقدامی که سبب نگرانی آمریکا، اسرائیل و غرب خواهد شد.

سایت "رادیو صدای آمریکا" نیز نوشت : ایران قصد دارد تجهیزات جدیدی را در مرکز اصلی غنی سازی اش نصب کند که با این کار می تواند اورانیوم را با سرعت بسیار بالاتری نسبت به ماشینهای فعلی غنی سازی کند.

شبکه "سی بی اس نیوز" آمریکا هم که نتوانست خشم خود را از این پیشرفت هسته ای ایران پنهان کند در گزارشی ازدستاورد جدید هسته ای ایران نوشت : ایران در حال برنامه ریزی برای سرعت بخشیدن به غنی سازی اورانیوم است .

این شبکه در ادامه اعلام کرده است سانتریفیوژهایی که ایران با وجود تحریمها توانسته است تولید کند می توانند اورانیوم را با سرعتی 3 تا 5 برابر سانتریفیوژهای فعلی غنی سازی کنند. 

خبرگزاری انگلیسی "رویترز" نیز با اشاره به خبر مذکور نوشت : نصب سانتریفیوژهای جدید توسط ایران در تاسیسات هسته ایش به معنی یک "جهش تکنولوژی" است که ایران را قادر خواهد کرد تا غنی سازی اورانیوم را با سرعت چشمگیر بیشتری دنبال کند، امری که سبب ترس غرب است.

"کرسشین ساینس مانیتور" نیز با اشاره به پیشرفت هسته ای ایران در تولید سانتریفیوژهای نسل جدید که به ایران این اجازه را خواهد داد که ایران با سرعت بیشتری غنی سازی اورانیوم را ادامه دهد و به نقل از " مارک فیتزپاتریک" مدیر برنامه خلع سلاح و عدم تکثیرنوشت : نصب سانتریفیوژهای پیشرفته در تاسیسات نطنز می تواند بازی را به نفع ایران تغییر دهد.  

روزنامه آمریکایی "واشنگتن پست " نیز با اشاره به خبر مذکور نوشت : با توجه به اینکه عملکرد سانتریفیوژهای جدید خوب است، این مطلب بیانگر این است که مهندسان ایرانی توانسته اند بر مشکلات فنی قبلی در خصوص نصب این ماشین ها غلبه کنند و اکنون قادرند این سانتریفیوژها را با تعداد بالا نصب و راه اندازی کنند. 

شبکه انگلیسی" بی بی سی " نیز با پرداختن به خبر مذکور به نقل از "جی کارنی" سخنگوی کاخ سفید از نصب سانتریفیوژهای جدید توسط ایران ابراز نگرانی کرد.

کد مطلب 1805541

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