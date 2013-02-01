ویژه برنامه های دهه فجر اداره ارشاد بهارستان تشریح شد

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بهارستان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن گرامیداشت فرا رسیدن سی و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران اظهار داشت: پیروزی انقلاب شکوهمند ایران اسلامی در واقع بزرگترین تحول و تغییر قدرت در طول تاریخ کشور ایران در جهت الهی و مردمی شدن حکومت به شمار می رود که توانست کاخ 2500 ساله رژیم پهلوی را ساقط کند.

حجت الاسلام پرویز قلی زاده افزود: اندیشه‌های بلند و تاریخی امام راحل(ره) چراغ پرفروغ راه مستقیم ملت و انقلاب شد و بواسطه آن شعله آرمان خواهی احساسات انقلابی، روح مجاهدت و فداکاری و دشمنی با ایادی ظلم و استکبار در مردم ایران شکل گرفت.

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان بهارستان اضافه کرد: حضرت امام خمینی (ره) با روشن کردن مسیر راه عزت و آزادی، سربلندی و زندگی در پناه قرآن و حکومت دینی را به ملت عزیز ارزانی داشت.

قلی زاده ضمن تاکید بر رشادتهای امام راحل(ره) برای سرنگونی رژیم پهلوی نیز گفت: همه وظیفه داریم که اهداف بلند امام راحل(ره) را برای انتقال این حرکت تاریخی به نسلهای نو را با اقدامات خود پاس بداریم.

این مسئول یادآور شد: در حوزه فرهنگی برنامه های مهمی از سوی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بهارستان تهیه و تدوین شده که طی ایام مبارک فجر یکی پس از دیگری اجرا خواهد شد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بهارستان، اجرای تئاتر در سالن آمفی تئاتر اداره سه نمایش و اجرای تئاتر خیابانی (حداقل چهار نمایش) با موضوع دهه فجر، برگزاری شب شعر تحت عنوان آن مرد آسمانی در سالن آمفی تئاتر اداره ، برگزاری مسابقه نقاشی کودکان در محل اداره، برپایی نمایشگاه تازه های کتاب در شهر نسیم شهرو همچنین اعزام هنرمندان به مرقد بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی ایران در راستای تجدید میثاق با حضرت امام (ره) و شهداء را بخشی از برنامه های شاخص ارشاد بهارستان ذکر کرد.