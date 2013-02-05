به گزارش خبرنگار مهر، علی کفاشیان بعد از ظهر امروز در حاشیه تمرین تیم ملی فوتبال در جمع خبرنگاران گفت: شرایط تیم ملی خیلی خوب است. بازی چهارشنبه برای ما بسیار جدی خواهد بود زیرا هدف بزرگی داریم و آن هدف حضور قدرتمندانه در رقابت‌های انتخابی جام جهانی خواهد بود که خردادماه سال آینده برگزار خواهد شد.

وی در خصوص تغییر زمان تمرین تیم ملی عنوان کرد: از آنجا که بازی تیم ملی ساعت 15:30 برگزار می‌شود، کادر فنی تشخیص داد تمرین امروز بجای صبح به ساعت 15:30 انتقال یافت.

رئیس فدراسیون فوتبال ایران در خصوص حضور لژیونرها در اردوی تیم ملی خاطرنشان کرد: لژیونرها قرار بود تمرین کنند، اما با تصمیم کادر فنی استراحت می‌کنند تا از فردا در تمرین حضور یابند.

وی در ادامه در مورد درخواست میزبانی مسابقات آسیایی و جهانی افزود: قطعا شرایط خوبی برای میزبانی داریم. هم اکنون درخواست میزبانی فوتسال جام ملت‌های آسیا ارا رائه کرده‌ایم. ما امکاناتی داریم که از میزبانی تایلندی‌ها در جام جهانی گذشته نیز بهتر است. البته تا میزبانی را نگیریم نمی‌توانیم آماده شویم و مشخص نمی‌شود در عرصه بین‌‎المللی چقدر موفق عمل می‌کنیم.

کفاشیان در مورد کاندیداتوری برای ریاست کنفدراسیون فوتبال آسیا اظهار داشت: من نگفتم حتما برای ریاست AFC کاندیدا می‌شوم، تنها گفتم که در حال بررسی هستم تا اگر شرایط مهیا بود در این بخش نامزد انتخابات شوم. ما در حال بررسی کامل هستیم تا برای ریاست یا نایب رئیسی اقدام کنیم.

وی با بیان اینکه باید کرسی‌های خوبی در کنفدراسیون فوتبال آسیا بدست آوریم زیرا این کمبود را کاملا حس می‌کنیم، اضافه کرد: مهم این است که ما در AFC کرسی داشته باشیم، چه ریاست باشد، چه پست نایب رئیسی و یا هر پست دیگر. اتفاقی که برای علی سعیدلو رئیس پیشین سازمان تربیت بدنی رخ داد، برای ما تجربه شد که دیگر آن را تکرار نکنیم و بتوانیم در اردیبهشت آینده اشتباهات گذشته را جبران کنیم. در این باره حتی با کشورهای دیگر نیز رایزنی‌های لازم را آغاز کرده‌ایم.

رئیس فدراسیون فوتبال در خصوص جدایی هادی آیت‌اللهی از فدراسیون فوتبال اینچنین توضیح داد: پست نایب رئیسی یک پست اجرایی محسوب نمی‌شود. درخواست ادامه حضور آیت‌اللهی در فوتبال را به وزارت ورزش ارائه کردیم که تا این لحظه موافقت آنها را جلب نکرده‌ایم. در هر صورت وی کارمند وزارت ورزش است و هر جا این وزارتخانه تعیین کند، باید خدمت‌رسانی کند.

وی با بیان اینکه آیت‌‍اللهی در صورت جدایی از فدراسیون، در هیات فوتبال استان فارس باقی خواهند ماند، در پاسخ به این سوال که آیا انتخابات هیات فارس باطل شده است؟، گفت: خیر، این اتفاقات باطل نیست و همه چیز تمام شده است.

کفاشیان در مورد افزایش احتمالی پاداش 7 میلیون تومانی ساحلی‌بازان خاطرنشان کرد: فعلا که این مبلغ بیشتر نشده است، البته ما نامه‌ای به کمیته ملی المپیک فرستادیم تا آنها نیز مبلغی را به عنوان پاداش در نظر بگیرند.

وی درباره ماجرای کنار گذاشته شدن رحمتی از تیم ملی و اینکه آیا وی به این موضوع ورود می‌کند؟، به خبرنگاران گفت: فکر می‌کنم کی‌روش برای این بازی تصمیم‌گیری کرده است و من به این ماجرا ورود نمی‌کنم. البته با کی‌روش صحبت کردم و سرمربی تیم صلاح فوتبال ملی را می‌خواهد. باید دید وی برای بازی بعدی تیم چه تصمیمی خواهد گرفت.

رئیس فدراسیون فوتبال ایران در خصوص اینکه آیا بازی با لبنان می‌تواند نقطه عطفی برای تیم ملی باشد؟، تصریح کرد: بازیکنان باید از این بازی، خود را به طور جدی نشان دهند. اگر قرار باشد بازی‌‎های ضعیف گذشته تکرار شود، دیگر قابل قبول نیست. ما باید بتوانیم بازی‌های بعدی را به خوبی برگزار کنیم تا مردم با فوتبال آشتی کنند.

"بحث تشکیل سازمان تیم های ملی که توسط امیر عابدینی مطرح شده است"، دیگر موضوعی بود که وی در این باره عنوان کرد: جلساتی با عابدینی و تمام دوستان داشته‌ایم تا بهترین کادر را تشکیل دهیم حتی با کاشانی هم در این باره صحبت کردیم.

کفاشیان افزود: کاشانی تجربه مدیریتی در فوتبال ایران را دارد و پیشنهاد خیلی خوبی برای حمایت از تیم ملی مطرح کرد که براساس آن همه ارگان‌ها به نحوی از تیم ملی حمایت کنند. قرار است در خصوص این طرح خوب کاشانی گفتگوهای تازه‌ای انجام دهیم. ضمن اینکه از فوتبالی‌ها هم به صورت معنوی و سایر موارد کمک خواهیم گرفت.

وی در خصوص انتخاب سرپرست تیم ملی نیز تصریح کرد: فعلا که مهدی محمدنبی سرپرست تیم است و اگر برای بازی بعدی نیاز باشد، تصمیم جدیدی خواهیم گرفت.

رئیس فدراسیون فوتبال ایران با بیان اینکه بهروان براساس ابلاغ سازمان بازرسی کل کشور از پست قبلی خود کنار رفت، تاکید کرد: قبل از انتخابات نامه سازمان بازرسی کل کشور بدستمان رسید که حضور وی در انتخابات تخلف است. ما از بهروان خواستیم تا در هیات رئیسه بماند تا انتخابات دیگری انجام گیرد.

وی درباره تشکیل مجمع فدراسیون نیز خاطرنشان کرد: هفته آینده جلسه‌ هیات رئیسه فدراسیون تشکیل می‌شود و در این جلسه پیرامون تشکیل مجمع صحبت خواهیم کرد. در صورتیکه هیات رئیسه این موضوع را تایید کند، مجمع را برگزار می‌کنیم.

کفاشیان همچنین افزود: مسئولان تیم ملی با سازمان لیگ به تفاهمات خوبی دست یافته‌اند اما قرار شد این موضوع را بعد از بازی با لبنان مطرح کنیم تا شما ذوق زده نشوید.(این جمله را کفاشیان با خنده مطرح کرد.)

در این لحظه خبرنگاری در مورد احضار علی کفاشیان به دادسرا سوالی را مطرح کرد که وی گفت: یکبار رفتم و دیگر من را نخواستند. این خبرنگار در ادامه پرسید که آیا با قرار وثیقه آزاد شدید که کفاشیان از او و دیگر خبرنگاران درخواست کرد این بحث را ادامه ندهند.

رئیس فدراسیون همچنین در مورد اینکه شنیده می‌شود امید نمازی درخواست کرده حق و حقوقش را به دلار دریافت کند، اظهار داشت: تمامی قراردادهای فدراسیون تا خردادماه سال آینده طبق توافق قبلی اجرا می‌شود و بعد از آن در خصوص تغییرات آن تصمیم گیری می‌کنیم. ضمن اینکه برخلاف مقررات ارزی کشوری است که حقوق یک ایرانی به دلار پرداخت شود.

وی اضافه کرد: بعد از خردادماه تصمیم اگر ان‌شا‌ء‌الله تیم ملی به جام جهانی رفت و یا خدایی نکرده نرفت، در مورد کادرفنی تیم ملی و چگونگی حق و حقوق آنها تصمیم گیری خواهیم کرد.

کفاشیان در پاسخ به این سوال که آیا برای انتخاب سرمربی تیم جوانان دیر نشده است؟، در پایان گفت: دیر نشده است اما هرچه زودتر مربی انتخاب شود بهتر است. ما باید هم برای تیم جوانان آینده و هم برای این تیم جوانان که در امارات موفق نبود ولی تیم امید آینده را تشکیل می‌دهند، مربی انتخاب کنیم. البته دیر انتخاب شدن برای این است که بهترین گزینه را انتخاب کنیم.