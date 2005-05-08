نتايج رقابتهاي دانشگاه تربيت معلم ؛ پايان مسابقات دوچرخه سواري

به گزارش خبرگزاري " مهر" رقابتهاي دوچرخه سواري هشتمين جشنواره ورزشهاي همگاني در بخش دختران و پسران دانشگاه تربيت معلم آذربايجان با شناخت نفرات برتر به پايان رسيد.

بنابراين گزارش ، دربخش پسران كه با حضور69 دانشجو برگزارشد عباس برومند با ركورد 60/15 دقيقه به مدال طلا رسيد. مهران رخ فيروزبا ركورد 98/16 دقيقه مدال نقره گرفت و پويا قرباني با ركورد 32/17دقيقه صاحب مدال برنزشد.

همچنين دربخش دختران كه با شركت 47 دانشجو برگزارشد خانم مريم موسي الرضايي با ركورد 59/19 دقيقه بر سكوي نخست ايستاد ، خانم فريبا عظيمي با ركورد 57 /21 دقيقه دوم شد و خانم هاجراسماعيلي با ركورد 43/ 22 دقيقه به مقام سومي رسيد. لازم به ذكراست هشتمين جشنواره ورزشهاي همگاني در13 رشته ارديبهشت وخرداد ماه سال جاري دردانشگاههاي كشور برگزار مي شود.

گراميداشت هفته معلم

صعود دختران دانشجو و كاركنان دانشگاه بيرجند به ارتفاعات باقران

دانشجويان وكاركنان دانشگاه بيرجند به مناسبت هفته معلم به ارتفاعات باقران صعود كردند. به منظوربزرگداشت هفته معلم اقدام به برگزاري صعودي ويژه دختران دانشجو و كاركنان خانم دانشگاه نمود. بنابراين گزارش ، دراين صعود كه با حضور بيش از50 نفربرگزارشد دانشجويان و كاركنان ضمن صعود برارتفاعات باقران ياد و خاطره استان شهيد مرتضي مطهري را گرامي داشتند.