خانواده‌ معلولان قم مهارت هاي زندگي را آموزش مي بينند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، در مراسم افتتاحيه اين دوره آموزشي كه جمع كثيري از خانواده‌هاي داراي فرد معلول نيز حضور داشتند، مدير كل بهزيستي استان قم بر ضرورت استفاده بهينه شركت كنندگان در دوره آموزشي مذكور از فرصت به وجود آمده براي افزايش مهارت‌هاي اساسي خود در فرايند توان‌بخشي و توانمند سازي معلولان تأكيد كرد و خواستار استمرار دوره‌هاي مذكور شد.

مشاور امور بانوان استانداري قم نيز با اشاره به ضرورت آموزش تكنيك‌هاي خاص در فضاي متلاطم زندگي امروز افزود: بايد عموم افراد جامعه آموزش داده شوند تا از طريق يادگيري و تمرين عملي مهارت‌هايي چون خودشناسي، خودآگاهي، اعتماد به نفس، ارتباط صحيح با ديگران، حل مسأله و … در زندگي روزمره، افراد نقش مثبت خود را در جامعه ايفا كنند.

لازم به ذكر است طرح آموزشي مهارت‌هاي زندگي ويژه افراد خانواه‌هاي معلول به صورت ابتكاري و براي اولين بار در سطح كشور در استان قم اجرا مي‌شود و در دو بخش عمومي و اختصاصي (به تفكيك بر حسب نوع معلوليت موجود در خانواده) و توسط كارشناسان و اساتيد مجرب در گروههاي 20 نفره و در دو پايگاه شناخته شده در سطح شهر قم اجرا شده و به تدريج در كل استان گسترش مي‌يابد.