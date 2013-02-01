محور رسالت پیامبر(ص) و اصل انقلاب اسلامی استکبار ستیزی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله احمد علم الهدی در خطبه های نماز جمعه این هفته مشهد که در جوار بارگاه ملکوتی امام هشتم(ع) برگزار شد اظهار کرد: یکی از نکاتی که تقارن انقلاب اسلامی با ولادت پیامبر(ص) به ما می آموزد توجه به مسئله استکبار ستیزی است.



امام جمعه مشهد افزود:34 سال از انقلاب اسلامی می گذرد و در این مدت پیشرفت های زیادی در اقتصاد، سیاست و توسعه عظیم دانش بنیان داشته ایم اما این دستاوردها هیچکدام قابل موازنه با خون شهدای انقلاب نیست.



آیت الله علم الهدی بیان کرد: ما جنازه شهداء را بردوشمان تشییع کرده و آنها را به خاک سپرده ایم اما پدر و مادر این شهدا هستند که در سوگ از دست دادن فرزندانشان سال هاست که می سوزند.



وی تصریح کرد: قیمت خون شهدای ما این است که به پدر و مادر شهید بگوییم بچه ات در سر راه اما زمان (عج) جان داده است.



عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: این انقلاب با استکبار ستیزی می خواهد زمینه سازی ظهور را انجام دهد و شهدای انقلاب در واقع برای زمینه سازی ظهور امام زمان (عج) خونشان ریخته شده است.



آیت الله علم الهدی اظهار کرد: اگر امروز یک جوان از من بپرسد آیا به اهداف انقلاب رسیده اید من نمی توانم بگویم چون توسعه دانش بنیان داشته ایم و به توسعه اقتصادی دست پیدا کرده ایم به اهدافمان رسیده ایم بلکه بنده می گویم در زمان انقلاب آمریکا قدرتمند ترین کشور جهان بود اما امروز منفورترین دولت ها در جهان است.



وی با اشاره به سخن امام خمینی(ره) در باره پیروزی خون بر شمشیر افزود: امام (ره) به ما یاد دادند با دست خالی در برابر نظام تا دندان مسلح ستم شاهی پیروز شویم.



امام جمعه مشهد تصریح کرد: امروز تز پیروزی خون بر شمشیر را شیعیان بحرین و عربستان و کشور های دیگر اسلامی دارند پیاده می کنند.



آیت الله علم الهدی اظهار کرد: آن چیزی که شهدای ما به خاطر آن خون خودشان را دادند و باعث شد انقلاب ما معادلات استکبار را برهم بزند زمینه سازی برای ظهور امام زمان(عج) است.



وی افزود: متاسفانه در این مملکت بعضی از جریانات سیاسی به عنوان تاسیس یک فتنه دارند زمزمه و نغمه مسموم مقابله با افراط را سر می دهند.



امام جمعه مشهد گفت: اینکه بعضی ها می گویند باید با افراطی گری مقابله کرد بیایند بگویند با کدام افراطی گری می خواهند مقابله کنند.



وی افزود: این حرف ها چراغ سبز نشان دادن به دشمنان و استکبار جهانی است.



امام جمعه مشهد اظهار کرد: این افراد در فتنه 88 جان رهبر را مورد هدف قرار داده بودند و الان هم قصد دارند به بهانه انتخابات باز هم رهبر فرزانه انقلاب را که در برابر استکبار ایستاذه هدف قرار دهند.



آیت الله علم الهدی افزود: در این مملکت بیش از 50 میلیون قهرمان سپر ستون رهبری حضور دارند که این را در انتخابات آینده نشان خواهند داد.