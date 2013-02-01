انتقاد از عدم استمهال وامهای کشاورزان پلدختری/ فریاد کشاورزان بلند شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی محمد لروند در خطبه های نماز جمعه پلدختر اظهار داشت: علی رغم اینکه رئیس شعب بانک کشاورزی استان لرستان اعلام کرد که وام های کشاورزی به مدت 5 سال جریمه دیرکرد و بهره آن بخشیده می شود ولی متاسفانه بانک عامل در شهرستان پلدختر با پیش کشیدن ماده و تبصره از استمهال وام کشاورزان خودداری می کند.

وی گفت: بانک کشاورزی پلدختر باید به دنبال رفع گره از مشکلات کشاورزان باشد، کشاورزی که با توجه به خشکسالی یک دانه گندم درو نکرده چگونه می تواند سود وام کشاورزی خود را پرداخت کند.

حجت الاسلام لروند تصریح کرد: با توجه به اینکه کشاورزان در خصوص استمهال وام کشاورزی به ما مراجعه می کنند و فریادشان بلند شده است تقاضا می شود نسبت به اعمال بخشودگی جریمه و دیرکرد و بهره وام کشاورزی اقدام شود.

امام جمعه پلدختر گفت: از طرف دیگر با توجه به اینکه امسال در شهرستان پلدختر 270 میلی متر باران باریده که چهار برابر سال گذشته است، کشاورزان نیز خوش حساب باشند و با پرداخت به موقع بدهی خود به بانک ها گره گشای کار سایر کشاورزان باشند.

خطیب نماز جمعه پلدختر در بخش دیگری از سخنان خود از نحوه توزیع نادرست برنج در این شهرستان انتقاد کرد و گفت: هر چند مشکل حاکم در بازار برنج جو روانی است ولی نباید توزیع برنج در این شهرستان طوری باشد که شان و منزلت مردم زیر سوال برود.

حجت الاسلام لروند افزود: توزیع برنج نباید بدون برنامه باشد که عده ای سعی در جمع آوری و انبار کردن آن در خانه باشند و مردم به حق خود نرسند.

وی همچنین از عدم توزیع برنج در روستاهای این شهرستان نیز انتقاد کرد و گفت: نباید توزیع برنج به گونه ای باشد که حق روستاییان زحمت کش نادیده و پایمال شود.