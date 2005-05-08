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۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۹:۲۵

سخنگوي وزارت امور خارجه در واكنش به درخواست اخير مسئولين امارات متحده عربي: جزاير سه گانه جزءلاينفك سرزمين ايران هستند

سخنگوي وزارت امور خارجه كشورمان در واكنش به درخواست امارات متحده عربي مبني بر بررسي موضوع جزاير سه گانه ايراني در شوراي امنيت سازمان ملل گفت: همانطور كه بارها اعلام كرده ايم سه جزيره ابوموسي، تنب بزرگ و تنب كوچك جزءلاينفك سرزمين ايران است و هرگونه ادعايي بر اين جزاير، از نظر ما كاملا مردود است.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، حميدرضا آصفي افزود: تلاش كشور امارات متحده عربي براي طرح اين موضوع در محافل منطقه اي و بين المللي اقدامي نسنجيده است و بهتر است دولت امارات براي تقويت همكاري و همگرايي منطقه اي كه در جهت خدمت به منافع كشورها و مردم آن و تحكيم ثبات و امنيت اين منطقه حياتي است، حركت كرده و از دامن زدن به مسائل تنش زا در شرايطي كه منطقه خليج فارس نياز به آرامش و صلح براي توسعه و شكوفايي دارد ، اجتناب نمايد.

سخنگوي وزارت امور خارجه با اشاره به مذاكرات جمهوري اسلامي ايران و امارات درخصوص برخي سو تفاهمات موجود گفت: تنها راه رفع سو تفاهم جزيي پيرامون جزيره ايراني ابوموسي گفتگوهاي دو جانبه در فضايي دوستانه و به دور از جنجال و تبليغات است.

کد مطلب 180559

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