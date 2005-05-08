سخنگوي وزارت امور خارجه در واكنش به درخواست اخير مسئولين امارات متحده عربي: جزاير سه گانه جزءلاينفك سرزمين ايران هستند

به گزارش خبرگزاري "مهر"، حميدرضا آصفي افزود: تلاش كشور امارات متحده عربي براي طرح اين موضوع در محافل منطقه اي و بين المللي اقدامي نسنجيده است و بهتر است دولت امارات براي تقويت همكاري و همگرايي منطقه اي كه در جهت خدمت به منافع كشورها و مردم آن و تحكيم ثبات و امنيت اين منطقه حياتي است، حركت كرده و از دامن زدن به مسائل تنش زا در شرايطي كه منطقه خليج فارس نياز به آرامش و صلح براي توسعه و شكوفايي دارد ، اجتناب نمايد.

سخنگوي وزارت امور خارجه با اشاره به مذاكرات جمهوري اسلامي ايران و امارات درخصوص برخي سو تفاهمات موجود گفت: تنها راه رفع سو تفاهم جزيي پيرامون جزيره ايراني ابوموسي گفتگوهاي دو جانبه در فضايي دوستانه و به دور از جنجال و تبليغات است.