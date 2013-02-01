انقلاب اسلامی ایران با تکیه بر مکتب الهی به سرانجام رسید

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد حسین تقی زاده در خطبه های این هفته نماز جمعه رودسر افزود: موفقیت های بزرگ علمی، سیاسی، اقتصادی، نظامی، دفاعی و فتح قله های رفیع عزت و افتخار ازسوی ملت ایران همگی در نتیجه اعتماد و اعتقاد عمومی به انقلاب اسلامی حاصل شده است.

وی اظهارداشت: پیروزی انقلاب اسلامی در سه دهه اخیر تودهنی بزرگی را به جبهه کفر و استبداد وارد کرده است بنابراین باید در دهه فجر دستاوردهای استکبارستیزی این ملت را بیش از گذشته برجسته کرد.

خطیب جمعه رودسر تنها رمز خنثی سازی توطئه‌ های استکبار جهانی را ولایتمداری و حضور با بصیرت در صحنه برشمرد و گفت: دشمنان این نظام هر روز به بهانه‌ های مختلف سعی دارند در روند پیشرفت این کشور اختلال ایجاد کنند که نتیجه آن جزء زبونی و خواری چیز دیگری نیست.

وی همچنین به تحریم های اقتصادی دشمن علیه ایران اشاره کرد و افزود: با وجود این همه دشمنی و عداوت غربی ها با ملت ایران، دنیا شاهد موفقیت روزافزون کشور در فتح قله های افتخار است.

تقی زاده در ادامه به موفقیت جدید کشور در عرصه هوا و فضا اشاره کرد و یادآورشد: فرستادن موجود زنده از سوی دانشمندان خلاق و توانمند ایرانی به فضا ثمره خودباوری و اعتماد ملت به ظرفیت های بومی است.