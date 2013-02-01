امام خمینی (ره) حاکمیت اسلام و قرآن را در کشور احیا کرد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدرضا ناصری در خطبه های این هفته نمازجمعه یزد اظهار داشت: قبل از انقلاب اسلامی ایران، دین به حاشیه رانده شده بود و حاکمان فاسق و ستمگر به نحوی با مردم برخورد کرده بودند که مردم گمان می کردند دین از سیاست جداست.

وی افزود: حکومت می خواست مردم به امور خود بپردازند و حکومت و کشور را به دست آنها بسپارند تا آنان هرچه می خواهند انجام دهند و با چپاولگری و غارت و بی تدبیری، اموال مسلمین را بر باد دهند.

ناصری عنوان کرد: اما امام با این ایده جنگید و تا پای جان ایستاد و به مردم فهماند که ما مسلمانیم و در برابر کشور، قرآن و اسلام مسئولیم.

امام جمعه یزد یادآور شد: سیاست منهای دین، انسان و جامعه را از مسیر دین منحرف و از خدا دور کرده بود اما امام خمینی (ره) با شجاعت بی ‌نظیر و تعهدی که داشت، حاکمیتی را به ملت ایران هدیه کرد که دین و سیاست را در کنار یکدیگر داشت.

وی ادامه داد: اقدام شجاعانه امام خمینی (ره) احکامی را که سال‌ها با سیطره حکومت طاغوت، مهجور شده بود را بازگرداند و سلاطینی را که 1400 سال مسلمان و مسلمانی را کنار گذاشته بودند و خودشان سالیان سال از اموال مملکت خوردند و بردند را از ریشه برچید.

وی بیان داشت: امروز حاکمیت ‌های شرق و غرب بر ما سلطه ندارند و امروز در دنیا عزیز هستیم و این عزت سبب تب و تاب دشمنان شده و بی قراری آنها نیز به این دلیل است که ملت ما بیدار شده‌ و ثابت کرده می‌تواند براساس عقاید اسلامی خود و احکام الهی قرآن به قلل پیروزی و پیشرفت برسد.

وی با تشریح دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران، دستیابی به علوم روز نظیر انرژی هسته ای، هوا فضا و ... را از ثمرات انقلاب اسلامی دانست و افزود: این پیشرفتها دشمنان ما را عصبانی کرده است.

ناصری تصریح کرد: این درست است که اوضاع اقتصاد کشور قدری به هم ریخته و مردم در فشارند اما این مسائل نباید اصل انقلاب را مخدوش کند.

وی افزود: به لطف خدا از این گردنه نیز با سربلندی عبور می‌کنیم چنانکه در طول این سه دهه، سختی ‌های بیشتر از این را نیز پشت سر گذاشتیم و سربلند بیرون آمدیم.

ناصری در خطبه اول نمازجمعه نیز با بیان اینکه دنیا برای عده ای به تجارتخانه تبدیل شده است، افزود: کار و تلاش خوب است اما عده ای تمام وقت خود را صرف کار و تجارت کرده اند اما خانواده های آنها در عسرت زندگی می کنند زیرا بخل و خساست زندگی برخی افراد را فرا گرفته است.

وی با بیان اینکه جای این افراد در آتش دوزخ است، افزود: کسب اموال و دارایی نباید باعث شود از خدا دور و از واجبات غافل شویم و خانواده و زیردستان در سختی و عسرت به سر ببرند.