پیام دهه فجر اعلام مبارزه با کفر جهانی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی برهان در خطبه های نماز جمعه مهریز بر سالم برگزار شدن جشن‌های دهه فجر تأکید کرد و اظهار داشت: رمز ماندگاری دهه فجر، شاداب و با قداست برگزار شدن آن است و نباید در اینگونه جشن‌ها حرکت‌های ضدارزشی انجام گیرد.

وی با انتقاد از برخی فیلم‌های دهه فجر گفت: تمامی فیلم‌های دهه فجر و مسابقات باید رنگ و بوی اسلامی داشته باشند و با فیلم‌های ضدارزشی باید برخوردی جدی صورت گیرد.

خطیب نماز مهریز تصریح کرد: انقلاب اسلامی مدافع حق و اسلام است و ما نمی‌توانیم با آمریکا که ماهیت ظلم و ستم است، سازش کنیم.

وی بیان داشت: در برنامه‌های دهه فجر باید نسل جدید به ویژه جوانان مشارکت حداکثری داشته باشند تا از این طریق با رشادت‌هایی که پدران و مادران خود در پیروزی انقلاب اسلامی ایران داشتند، آشنا شوند.

امام جمعه مهریز با تاکید بر همگانی اجرایی کردن امر به معروف گفت: ترویج فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر در جامعه یک ضرورت است و باید همه به آن پایبند باشند.

مردم و مسئولان فتواهای امام راحل در مورد امر به معروف و نهی از منکر را مطالعه کنند

وی با بیان اینکه ریشه کنی ظلم بدون اجرای امر به معروف و نهی از منکر امکان ندارد، تصریح کرد: در رساله امام خمینی(ره)،‌ فتواهای حضرت امام در خصوص امر به معروف و نهی از منکر را مطالعه کنید.

خطیب نماز جمعه مهریز با تاکید بر ضرورت احیای فریضه الهی امر به معروف و نهی از منکر و برخورد با مفاسد اجتماعی در جامعه تصریح کرد: گناهان علنی همه جامعه را دچار مشکل می کند بنابراین نباید اجازه داد برخی افراد با اعمال زشت خود جامعه اسلامی را به تباهی و سستی بکشند.

امر به معروف ناجی جوانان از انحرافات فرهنگی و اخلاقی است

وی امر به معروف و نهی از منکر را نشانه ‌ای از دینداری دانست و عنوان کرد: با توجه به هجمه‌های فرهنگی دشمنان اجرای این فریضه مهم در جامعه می‌تواند جوانان را از بسیاری انحرافات نجات دهد و آنان را به راه مستقیم و درست هدایت کند.

برهان افزود: سلطه بیگانگان، نتیجه ترک امر به معروف و نهی از منکر است و ترک این فریضه به منزله چراغ سبز برای ورود دشمن، لبخند بر حضور بیگانه و قدرت یافتن عوامل داخلی بیگانگان است.