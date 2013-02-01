به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد عبدالله زاده پاشاکی در خطبه های نمازجمعه این هفته شهر باغستان شهرستان شهریار ضمن تبریک فرا رسیدن سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران اظهار داشت: انقلاب اسلامی ایران ثمره حماسه بزرگ ملت ایران در مقابل رژیم ستمشاهی پهلوی و درایت و تدبیر امام راحل(ره) بود.

وی افزود: ارتباط حضرت امام(ره) به خداوند، توکل، استقامت و مقاومت ایشان منجر به بروز نهضتی شد که مردم را علیه نظام طاغوت به خیابانها کشاند و موجب بیداری اسلامی در کشور شد.

انقلاب اسلامی ایران سرمنشا ترویج بیداری اسلامی در جهان است



این مسئول عنوان کرد: همچنان که امروز نیز این حماسه بزرگ ملت ایران منشا ترویج بیداری اسلامی در سراسر جهان شد، در حال حاضر مشاهده می شود که در سایر کشورهای اسلامی مردم به تبعیت از انقلاب اسلامی ایران در بربر حکومت ظلم به پا خواسته و خواستار برقراری حکومت اسلامی و عدالت در ملت خود شده اند.

پاشاکی در بخش دیگری از خطبه های این هفته نمازجمعه شهر باغستان به تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام به فرمان امام(ره) اشاره کرد و ادامه داد: در سال 66 مجمع تشخیص مصلحت نظام شکل گرفت که منشا خیرات و برکات بسیاری در اداره نظام جمهوری اسلامی ایران شد.

آثار و برکات فتواهای حضرت امام(ره) موجب پیروزی انقلاب اسلامی شد



امام جمعه شهر باغستان شهرستان شهریار یادآور شد: حل اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان یکی از آثار و برکات این اقدام مهم حضرت امام(ره) نشان دهنده درایت و تدبیر این شخصیت برجسته بود همچنین ثابت کرد که در احکام حکومت اسلامی بن بستی وجود ندارد و با استعانت از دستورات دینی و اسلامی، اختلافات رفع خواهد شد.

وی در بخش دیگری به فرا رسیدن روز نیروی هوایی اشاره و اضافه کرد: در چنین روزی کارکنان نیروی هوایی نزد امام(ره) آمدند و با ایشان بیعت کردند حتی سربازان نیز به فتوای امام(ره) از پادگان فرار کردند که این امر نشان دهنده اهمیت فتوای ولی فقیه و پیروی از دستورات ایشان بود.

حضور پرشکوه مردم در 22 بهمن مشت محکمی بر دهان یاوه گویان است



پاشاکی در ادامه سخنان خود با اشاره به فرا رسیدن ایام دهه فجر از عموم ملت به خصوص شهروندان شهر باغستان دعوت کرد که در راهپیمایی پرشکو 22 بهمن شرکت کنند و گفت: حضور پرشور و باشکوه مردم در این حماسه، بار دیگر مشت محکمی بر دهان یاوه گویان است.

این مسئول افزود: دشمنان با اعمال تحریمها و فشارهای اقتصادی به دنبال تضعیف روحیه مردم و ناامیدی آنها از نظام اسلامی هستند اما مردم در 22 بهمن بار دیگر با حضور در راهپیمایی تمامی توطئه های آنان را خنثی می کنند و وحدت و همدلی خود را به رخ جهانیان می کشانند.