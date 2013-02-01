700 واحد مسکن مهر در خلیل آباد و کندر در حال ساخت است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر مرادزاده ظهر جمعه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه تا کنون بسیاری از واحدها در طرح مسکن مهر که خود مالک بوده اند افتتاح و به بهره برداری رسیده است اظهار کرد: پرژه مسکن مهر از جمله پروژه های است که برای همیشه ماندگار خواهد شد.

فرماندار خلیل آباد ضمن گرامیداشت دهه فجر و با تاکید بر اینکه اهداف نظام و سیاست های دولت با اتحاد و همدلی و تبعیت از رهبر معظم انقلاب باید به سرانجام برسد افزود: همزمان با دهه مبارک فجر 38 پروژه با اعتباری معادل 5 میلیارد تومان به بهره برداری می رسد.

مرادزاده با بیان اینکه در سال جاری شهرستان 86 پروژه با اعتبار 8 میلیارد تومان در فصول مختلف داشته است گفت: بحمدالله در بخش کشاورزی که از مهمترین بخش های این شهرستان است تا کنون کارهای بسیار خوبی صورت گرفته به طوری که 700 پروژه عمرانی در ستاد توسعه بخش کشاورزی با عتبار 11 میلیارد تومان مصوب و در سه مرحله که مرحله اول 300 پروژه بوده نهایی و تصویب شده است.

فرماندار خلیل آباد با بیان اینکه 80 درصد مردم این شهرستان کشاورز و دامدار هستند مشکل افت آبهای زیر زمینی را از جمله دغدغه های مسئولان دانست و افزود: اگرچه همه ساله به خاطر سیل خسارات غیر قابل جبرانی وارد می شده اما در دوسال اخیر با ایجاد 250 استخر ذخیره آب سه میلون متر مکعب ذخیره آب داریم که کمک خوبی نیز به آب های زیر زمینی شده است.

مرادزاده با بیان اینکه 500 هکتار از اراضی کشاورزی به آبیاری تحت فشار و قطره ای مجهز شدند گفت: بحمدالله در سال جاری برای آبیاری محصولات کشاورزی مشکلی نداشته ایم.

وی در خصوص بزگترین مجتمع کشت گلخانه ای که 50 نفر از فارغ التحصیلان رشته کشاورزی در آن عضو هستند گفت: این زمین به میزان 30 هکتار است که با راه اندازی آن برای 300 نفر اشتغالزایی ایجاد می شود و تاکنون نیز 2 میلیارد تومان در آن هزینه شده است.

فرماندار خلیل آباد از پیشرفت 85 درصدی بیمارستان 32 تختخوابی این شهرستان که جزء پروژهای مهر ماندگار است خبر داد و گفت: این بیمارستان در زمینی به مساحت 3.5 هکتار و زیر بنای سه هزار مترمربع است که در نیمه اول سال 92 به بهره برداری خواهد رسید.

مرادزاده با اشاره به وضعیت راههای ارتباطی روستاها و بین شهری خلیل آباد افزود: خلیل اباد اولین شهرستانی است که از نعمت آسفالت راهای روستایی به صورت 100 درصد برخوردار شده است.