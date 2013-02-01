نمایشگاه عکس فجر در اردبیل گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسم افتتاح این نمایشگاه عکس که ظهر امروز در محل ساختمان شهرداری اردبیل صورت گرفت، برنامه های جنبی گلباران مسیر ورود امام خمینی (ره)، بازسازی صحنه های انقلاب، و... اجرا شد.

شهردار اردبیل در این مراسم طی سخنانی استقلال سیاسی و آزادی کشور را مدیون انقلابی دانست و تاکید کرد: پس از گذشت 34 سال امروز انقلاب ایران سرآغاز انقلابهای منطقه و جهان شده و این حقیقت آن را نشان می دهد.

صدیف بدری احیا شخصیت سیاسی کشورمان در جهان، حاکمیت قانون، بیداری ملتها و دولتها، صدور انقلاب، شکوفایی استعدادها، عزت و غرور ملی، دستاوردهای علمی، جهش کشور و... را از دیگر دستاوردهای انقلاب در طی این 34 سال برشمرد.

وی برپایی این نمایشگاه را در رستای ارج نهادن به تاریخ پیروزی انقلاب، دست اندرکاران و شهدای انقلاب و دستاوردهای آن برشمرد و یادآور شد: ضروری است نسل جوان و نوجوان کشور را با مراحل تحقق این پیروزی الهی آشنا کنیم و این نمایشگاه می تواند گوشه ای از تاریخ انقلاب را بازگو کند.

فرمانده بسیج سپاه ناحیه اردبیل نیز در این مراسم با بیان اینکه در حالی انقلاب به پیروزی رسید که دنیا آن را باور نمی کرد، متذکر شد: با پیروزی انقلاب قطب دیگری از قدرت سیاسی و معنوی در دنیا پیدا شد که امروز به اقتدار رسیده است.

سرهنگ عظیم تیموری با اشاره به معانی بزرگ در بیان جمله "شاه رفت" که در این ایام شنیده می شود، تاکید کرد: وقتی می گوییم شاه رفت یعنی اینکه دست آمریکا از ایران بریده شود، یعنی منافع ملی ما از غارت کشورهای استعماری نجات یافت و این معانی بزرگی است.

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی اسلام را زنده کرد، ادامه داد: با پیروزی انقلاب گفتمان و ترویج گفتمان ولایت آغاز و بر مبنای انقلاب ولایت حول محور مردم و مردم حول محور ولایت پایه گذاری شد تا ولایی ترین نظام در دنیا متجلی شود.

فرمانده بسیج سپاه ناحیه اردبیل با اشاره به ضرورت حضور مردم در صحنه های انقلاب عنوان کرد: مردم برای پیروزی انقلاب، تداوم و استمرار آن طی 34 سال گذشته هزینه داده اند و امروز نیز در صحنه هستند.

وی ایجاد تفرقه بین مردم و مسئولان را مهمترین ترفند و خواسته دشمنان نظام برشمرد و خواستار آگاهی بخشی بیشتر در این خصوص شد.

