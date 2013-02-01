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۱۳ بهمن ۱۳۹۱، ۱۶:۱۲

برای دیدن فیلم‌های جشنواره؛

فوتبالی‌ها به برج میلاد می‌آیند/ فتح‌الله‌زاده، نکونام و رویانیان در فجر

فوتبالی‌ها به برج میلاد می‌آیند/ فتح‌الله‌زاده، نکونام و رویانیان در فجر

علی فتح الله زاده مدیرعامل استقلال به همراه میرشاد ماجدی سرپرست این باشگاه امروز برای دیدن فیلم "آسمان زرد کم عمق" به کارگردانی بهرام توکلی به برج میلاد می آیند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی فتح الله زاده مدیرعامل تیم استقلال به منظور ایجاد تعامل بین سینماگران و ورزشکاران و همچنین شناسایی فیلم های خوب به برج میلاد می آید.

همچنین قراراست مدیرعامل تیم قرمزپوش پرسپولیس هم برای دیدن برخی از فیلم های سینمایی به برج میلاد بیاید. محمد رویانیان سه شنبه 17 بهمن ماه برای دیدن فیلم "رسوایی" به کارگردانی مسعود ده نمکی در سینما رسانه حاضر می شود.

جواد نکونام بازیکن استقلال نیز بنا دارد برای دیدن فیلم های "بشارت به یک شهروند هزاره سوم" و همچنین "استرداد" در تاریخ 19 بهمن ماه در دو سانس 16:15 و 19:30 به برج میلاد بیاید.

کد مطلب 1805635

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