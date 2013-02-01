  1. عناوین کل
۱۳ بهمن ۱۳۹۱، ۱۵:۵۵

صدیق:

انقلاب اسلامی ایران یک انقلاب فرهنگی و دینی بود

انقلاب اسلامی ایران یک انقلاب فرهنگی و دینی بود

لنگرود - خبرگزاری مهر: امام جمعه شهرستان لنگرود گفت: انقلاب اسلامی ایران یک انقلاب سیاسی و اقتصادی نبود بلکه انقلابی فرهنگی و دینی بود.

 به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی صدیق در خطبه های این هفته نماز جمعه لنگرود افزود: انقلاب اسلامی باعث سربلندی، عزت و افتخار ایران در سطح بین المللی شد.

وی همچنین با اعلام اینکه در تمام عرصه ها و میدان ها حضور مردم غیور ایران موجب پیروزی کشور در برابر دشمنان شده است، اظهارداشت: برنامه اصلی دشمنان انقلاب اسلامی از بین بردن وحدت ملت و دولت است.

خطیب جمعه لنگرود گفت: انقلاب اسلامی ایران امیدی دوباره به مسلمانان و مستضعفان جهان بخشید زیرا با وقوع این انقلاب، مسلمانان جهان به شخصیت و هویت خود پی بردند که می ‌توانند آزاد و بدون وابستگی به قدرت‌ های بیگانه، زندگی شرافتمندانه و پر افتخاری داشته باشند.

وی تاکید کرد: تنها راه شکرگزاری این نعمت الهی تبعیت از ولایت مطلقه فقیه است از اینرو تمامی آحاد مردم باید به این مهم توجهی ویژه داشته باشند.

صدیق با اعلام اینکه امام خمینی (ره) بی نظیرترین انقلاب را به پیروزی و نظامی مبتنی بر ارزش ها و احکام دینی مستقر کردند، افزود: پیروزی انقلاب اسلامی ایران اردوگاه غرب و شرق را غافلگیر کرد.

وی در ادامه با اشاره به ایستادگی نظام اسلامی در مقابل استکبار جهانی یادآورشد: انقلاب اسلامی با ایستادگی در مقابل قدرت های استکباری جهان آنها را به ذلت و خواری کشاند و امروزه به عنوان الگوی بیداری اسلامی در جهان جایگاه ویژه ای دارد.

کد مطلب 1805639

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    فیلم‌های پربازدید