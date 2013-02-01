انقلاب اسلامی ایران یک انقلاب فرهنگی و دینی بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی صدیق در خطبه های این هفته نماز جمعه لنگرود افزود: انقلاب اسلامی باعث سربلندی، عزت و افتخار ایران در سطح بین المللی شد.

وی همچنین با اعلام اینکه در تمام عرصه ها و میدان ها حضور مردم غیور ایران موجب پیروزی کشور در برابر دشمنان شده است، اظهارداشت: برنامه اصلی دشمنان انقلاب اسلامی از بین بردن وحدت ملت و دولت است.

خطیب جمعه لنگرود گفت: انقلاب اسلامی ایران امیدی دوباره به مسلمانان و مستضعفان جهان بخشید زیرا با وقوع این انقلاب، مسلمانان جهان به شخصیت و هویت خود پی بردند که می ‌توانند آزاد و بدون وابستگی به قدرت‌ های بیگانه، زندگی شرافتمندانه و پر افتخاری داشته باشند.

وی تاکید کرد: تنها راه شکرگزاری این نعمت الهی تبعیت از ولایت مطلقه فقیه است از اینرو تمامی آحاد مردم باید به این مهم توجهی ویژه داشته باشند.

صدیق با اعلام اینکه امام خمینی (ره) بی نظیرترین انقلاب را به پیروزی و نظامی مبتنی بر ارزش ها و احکام دینی مستقر کردند، افزود: پیروزی انقلاب اسلامی ایران اردوگاه غرب و شرق را غافلگیر کرد.

وی در ادامه با اشاره به ایستادگی نظام اسلامی در مقابل استکبار جهانی یادآورشد: انقلاب اسلامی با ایستادگی در مقابل قدرت های استکباری جهان آنها را به ذلت و خواری کشاند و امروزه به عنوان الگوی بیداری اسلامی در جهان جایگاه ویژه ای دارد.