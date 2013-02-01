امداد رسانی به392 نفر در جاده های چهارمحال و بختیاری/اسکان 24 نفر

به گزارش خبرنگار مهر، بارش شدید برف از بعد از ظهر دیروز پنج شنبه در چهارمحال و بختیاری آغاز شد.

بارش در ابتدا بصورت ملایم بود و بعد از گذشتن ساعتی شدت بارش بالا گرفت و در مدت زمانی کمی شهر ها و روستاهای چهارمحال وبختیاری را سفید پوش کرد.

بارش برف موجب ایجاد اختلال درتردد در جاده های این استان شد و گردنه عسلکشان و گرنه چری درشهرستان کوهرنگ مسدود شد.

بارش برف سنگین موجب ایجاد اختلال در تردد در بیشتر محورهای مواصلاتی استان چهارمحال و بختیاری شد.

392 در جاده های چهارمحال و بختیاری طی روز پنج شنبه و روز جمعه تاکنون در جاده های این استان در اثر بارش شدید برف دچار مشکل و حادثه شده اند.

مدیر روابط عمومی هلال احمر چهارمحال و بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت:طی روز13 و12 بهمن ماه در اثر بارش شدید برف و وجود کولاک به 392 حادثه دیده امداد رسانی شده است.

اسکان 24 نفر

شاهین جواهری بیان داشت:24 نفر در این مدت اسکان داده شده است.

وی با بیان اینکه از تعداد حادثه دیده 9 نفر مصدوم شده اند، گفت: هشت نفر به مراکز درمانی انتقال داده شده است.

درمان سرپایی16 نفر

جواهری ادامه داد: از این تعداد حادثه دیده(392نفر) 16 نفر درمان سرپایی شده است.

مدیر روابط عمومی هلال احمر چهارمحال و بختیاری گفت: در این مدت18 پتو در بین حادثه دیده ها توزیع شده است.

توزیع مواد غذایی در بین حادثه دیده ها

وی با بیان اینکه60 بسته بسگویت در این مدت در بین حادثه دیده ها توزیع شده است، ادامه داد:160 بسته آب معدنی، 27 کیلو خرما،78 عدد کنسروجات، 33بسته نان خشک و54 بسته ست غذایی در بین حادثه دیده ها توزیع شده است.

وی همچنین به امداد رسانی حادثه دیده های یک اتوبوس واژگون شده در محور بروجن -لردگان خبر داد، و بیان داشت: تعداد مسافران این اتوبوس 33 نفر بوده است که از این تعداد28 نفر زخمی و مصدوم شده اند.

شاهین جواهری ادامه داد: نیروهای هلال احمر به سرعت به محل حادثه رسیده و کمک رسانی کرده اند.

مدیر روابط عمومی هلال احمر چهارمحال و بختیاری اذعان داشت: پنج نفر توسط نیروهای هلال احمر درمان سرپایی شده است و بقیه به مراکز درمانی و اورژانس انتقال داده شده است.

هم اکنون سامانه بارشی در حال ترک کردن استان چهارمحال و بختیاری است وآسمان این استان در حال آفتابی شدن است.