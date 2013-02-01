جذب 86 درصدی تسهیلات طرح مشاغل خانگی ایلام توسط زنان

زهرا نادری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت :نقش زنان در تحکیم بنیان خانواده یک نقش اساسی و تاثیر گذار است است و جایگزینی هم ندارد.

وی گفت: مهمترین بستر در نهادینه شدن سنت ها آداب رسوم فرهنگی و پایدارترین عامل در تربیت صحیح فرزندان خانواده است.

نادری با بیان اینکه نقش زنان به عنوان موثرترین نقش ها در حرکت تاریخ انسان در سیر پیشرفت بسوی کمال است، افزود: خوشبختانه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی میدان تلاش و فعالیت در تمامی عرصه ها برای زنان کاملا باز بوده است .

مدیر کل دفتر امور بانوان استانداری در خصوص بخشی از فعالیت های دفتر زنان و خانواده گفت: طرح توانمند سازی زنان روستایی با هدف مشارکت اقتصادی زنان ،تبیین آموزشهای مهارت زندگی ، اجرای فاز اول طرح رحمت با هدف اموزشهای صحیح تربیت فرزندان ، ایین همسرداری ، اقتصاد مقاومتی ،مدیریت زنان در منازل در مقابله با آسیب های اجتماعی ، ایجاد بینان کارآفرینی و توسعه تعاونیهای زنان و اجرای طرح مطلع مهربا هدف کاهش طلاق و تحکیم و تعالی خانواده ها از دیگر برنامه های این دفتر است.