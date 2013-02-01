صیادان هرمزگان در گیرودار سیاستهای اشتباه مسئولان

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی نعیم آبادی در خطبه های نماز جمعه این هفته بندرعباس ضمن تبریک فرارسیدن دهه فجر بیان داشت: با وجود اینکه 34 سال از انقلاب اسلامی می گذرد و علیرغم تمامی پیشرفت های کشورمان هنوز برخی از روستاها در استان هرمزگان از امکانات اولیه برای زندگی محروم هستند.

وی در ادامه با اشاره به سفرش به شرق هرمزگان افزود: بخش لیردف جاسک یکی از بخش های دور افتاده هرمزگان است که مردم در آن از امکانات بسیاری محروم هستند و مسئولان باید بروند و ببینند آیا لیردف مرکز بخش است یا مرکز روستا.

نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان ادامه داد: تعدادی از روستاهای این منطقه برق ندارند و حتی یک روستا با 700 نفر جمعیت از آب آشامیدنی سالم محروم است و روستایی با 90 خانوار مدرسه راهنمایی ندارد.

آیت الله نعیم آبادی تاکید کرد: مسئولان استان هرمزگان باد مشکلات بخش لیردف را به طور جدی بررسی کرده و مردم این منطقه را از گرفتاری اقتصادی نجات دهند.

نماینده مردم هرمزگان در مجلس خبرگان در ادامه سخنانش از فعالیت های قرارگاه خاتم الانبیا در شرق هرمزگان تشکر کرد و اظهارداشت: قرارگاه خاتم الانبیا حوضچه های مناسب برای پهلوگیری شناورهای صیاد در شرق استان احداث کرده اما بسیاری از مردم به دلیل صادر نشدن مجوز صید قادر به صیادی نیستند.

خطیب نماز جمعه بندرعباس تصریح کرد: در حالی که کشتی های بزرگ صیادی از دیگر کشورها به آبهای هرمزگان می آیند و صیادی می کنند اما ساحل نشینان این استان و صیادان به علت سیاست های اشتباه با مشکل مواجه شده اند.

آیت الله نعیم آبادی همچنین به سالروز بیعت همافران نیروی هوایی با امام خمینی (ره) اشاره کرد و افزود: همافران نیروی هوایی در 19 بهمن 57 با بیعت خود با امام خمینی کمر رژیم شاه را شکستند.

وی با اشاره به سالروز بازگشت امام خمینی به ایران عنوان کرد: استقبال از بنیانگذار جمهوری اسلامی ر تاریخ ایران بی نظیر بود و امروز نیز مردم و مسئولان باید با عزمی جدی از دستاوردهای انقلاب اسلامی دفاع کنند.