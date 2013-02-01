کانون اندیشه ورزی سپاه استان قم افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در مراسم افتتاحیه این کانون که سردار مهدوی نژاد، حجت الاسلام اکبری مسئول نمایندگی ولی فقیه و فرماندهان رده های مختلف سپاه علی بن ابی طالب(ع) حضور داشتند، معاون پژوهش و دانش سپاه با استناد به سخنان مقام معظم رهبری ضرورت تشکیل چنین معاونتی را در سپاه ضروری دانست.



سردار نواب ضمن تاکید بر ضرورت علم و دانش گفت :خداوند در آیه 33 سوره الرحمن که خطابش به همه جن و انس است می فرماید : "اگر می توانید به مرزهای آسمان و زمین دست پیدا کنید، ولی نمی توانید مگر به یک نیرو و قدرت" و آن قدرت و نیروی فوق العاده علم است.



وی با استناد به سخنان مقام معظم رهبری که " کار علمی، کار لازمی است، با سوار شدن بر مرکب دانش می شود بر رقبایی که امروزه انقلاب را تهدید می کنند فائق آمد و بدون آن ممکن نیست" گفت: بدون سوار شدن بر مرکب دانش امکان فائق آمدن بر تهدیدات کسانی که انقلاب را تهدید می کنند نیست. راز پیشرفت هرکشوری علم و دست برتر علمی است. "علم و دست برتر علمی راز پیشرفت هر کشوری در اقتدار سیاسی و نظامی" است.



امروزه جبهه دشمن روز به روز در حال گسترش است



در ادامه این مراسم، فرمانده سپاه علی بن ابی طالب(ع) گفت: سپاه برای ادامه ماموریت خود پیوسته باید با تهدیداتی که در مقابل خود قرار دارد مقابله کند و در واقع این تهدیدات است که ماموریتهای سپاه را مشخص می‌کند.



سردار مهدوی نژاد ادامه داد: ما در دفاع مقدس تهدیدی به نام تهدید سخت داشیم و امروزه نیز با تهدیدات جدیدتری مواجه ایم امروزه جبهه دشمن روز به روز در حال گسترش است و ترفندها و تهدیدات دشمن نیز پیچیده تر خواهد شد. ما باید در راستای این تهدیدات، تاکتیکهای مناسبی را پیش بگیریم.



گفتنی است دراین مراسم جناب سرهنگ حافظی دبیر کل کانون اندیشه ورزی و جانشین فرماندهی سپاه استان قم در خصوص ضرورت تشکیل معاونت دانش و پژوهش در سپاه ، و همچنین عملکرد معاونت دانش و پژوهش سخنانی را بیان کرد.



برگزاری نشست بصیرتی با محوریت "معضلات ماهواره" در بسیج قم



نشست بصیرتی با موضوع معضلات ماهواره با حضور خواهران بسیجی پایگاه انصار حوزه حضرت خدیجه(س) در هفته نخست بهمن برگزار شد.



در ابتدای این نشست حجت الاسلام عزیزالله قدرتی از اعضاء هیئت رزمندگان اسلام با استناد به سخنان پیامبر اکرم (ص) اظهار داشت: طبق فرمایش پیامبر گرامی اسلام(ص) زمانی میرسد که امت من پنج چیز را دوست دارند و پنج چیز را فراموش میکنند.



وی گفت: آنها دنیا را دوست دارند و آخرت را فراموش می‌کنند، مال و ثروت را دوست دارند و حساب و کتاب را فراموش میکنند، به غیر از همسران خود به زنان دیگر علاقه پیدا میکنند، خانه های خشتی و گلی خود را خیلی دوست دارند و قبرها را فراموش میکنند، خودشان را دوست دارند و خدا را فراموش میکنند و پیامبر اکرم(ص) فرمودند: من از اینها دوری میجویم و آنها هم از من دوری میجویند.



وی در ادامه، عوارض نامطلوب گرایش به ماهواره را برشمرد و عفت زدایی و ترویج مفاسد و بی بند و باری، ربودن خدا از انسان، محکوم کردن فرهنگ ازدواج، از بین رفتن تقوی، کمرنگ شدن وفاداری، ترویج خشونت و سستی بنیاد خانواده را از جمله این عوارض نام برد.



حجت الا سلام قدرتی به عواملی که باعث سست شدن خانواده منجر می‌شود اشاره کرد و گفت: افزایش آمار دختران فراری، ترویج تنوع طلبی، ترویج فرهنگ بیگانه و بد رفتاری بین افراد که باعث تخریب هویت ملی است، ترویج فرهنگ برهنگی، ترویج مد گرایی و زیر سئوال بردن فرهنگ ایثار و مقاومت از آثار مخرب سست شدن خانواده می‌باشد.



وی در پایان بر تربیت دینی فرزندان تأکید کرد و گفت: طوری کار کنید که وقتی فرزندانتان از محیط خانه دور می‌شوند به اعتقادات شان آسیب وارد نشود.

