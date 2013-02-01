کلنگ احداث پایگاه انتقال خون در خمینی شهر به زمین زده شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد آقا حسینی ظهر جمعه در مراسم کلنگ زنی پایگاه انتقال خون خمینی شهر با اشاره به اینکه این شهرستان یکی از شهرهای نمونه در طرح خون گیری در ایام محرم در سه دهه گذشته بوده است، اظهار داشت:در سه دهه گذشته بیش از 90هزار واحد خون، 250هزار واحد فرآورده های خونی از مردم خمینی شهر در ایام محرم گرفته شده، مورد استفاده بیماران استان وکشور قرار گرفته است.

وی افزود: درسالهای گذشته تلاش زیادی برای احداث پایگاه انتقال خون خمینی شهر انجام شد که به علت مشکلات مالی و مکان مناسب امکان پذیر نبود.

معاون سازمان انتقال خون استان اصفهان با اشاره به حضور یکی از خیران شهرستان در برای قبول هزینه ساخت پایگاه خون خمینی شهر گفت: آقای صمدی با تقبل هزینه ای بالغ بر6 میلیارد برای ساخت این مرکز به عهده گرفته است.

وی افزود: در آینده تجهیر و تامین نیرو انسانی این پایگاه به عهده سازمان انتقال خون است.

رسانه ها به آمار بی نظیر اهدای خون در محرم در خمینی شهر توجه کنند



همچنین رئیس شورای شهر خمینی شهر در ادامه این مراسم تصریح کرد: از سال 78 تاکنون سه محل برای جانمائی پایگاه انتقال خون خمینی شهر در نظر گرفته شده بود که به دلیل نامناسب بودن محل های مورد طرح احداث پایگاه دائمی انتقال خون خمینی شهر اجرا نشد .

سید امیر صهری افزود: پس از سالها مکانی مناسب به مساحت 200 متر در مرکز شهر برای احداث پایگاه انتقال خون خمینی شهر توسط شهرداری وشورا شهر خمینی شهر خریداری شد.

وی افزود: به همت یکی از خیرین شهرستان در آینده این مرکز ساخته تحویل سازمان اهداء خون استان برای تجهیز می شود.

رئیس شورای شهر خمینی شهر با بیان اینکه حضور مردم خمینی شهر در ایام عاشورا برای اهدا خون در کشور و استان بی نظیر است، گفت: مردم خمینی شهر در مدت سه روز آمار منحصر به فردی را از خود به یادگار می گذارند و به عنوان یکی از نقاط مثبت خمینی شهر محسوب می شود.

وی با انتقاد از بعضی از رسانه تصریح کرد: در ایام محرم بیشتر رسانه به موضوعات منفی خمینی شهر توجه می کنند و حضور بی نظیر مردم برای اهداء خون مورد غفلت قرار می گیرد .

