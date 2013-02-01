به گزارش خبرنگار مهر، احمدرضا درستی ظهر جمعه در همایش تغذیه سالم در دنیای امروز در ارتباط با تغذیه کودکان و نوجوانان و چاقی کودکان اظهار داشت: در زمان حاضر با انواع کمبود ویتامین‌ها از جمله ویتامین روی، کلسیم، ویتامینD و ویتامین A روبرو هستیم.

وی بیان داشت: اگر چه توانستیم در رفع برخی از کمبود ویتامین‌ها از جمله ید موفق عمل کنیم و کم‌خونی را به مرحله قابل قبولی برسانیم اما این در حالی است که مصرف زیاد بعضی از مکمل‌های دارویی مثل روی با مشکلات جدید در عرصه پزشکی مواجه شدیم.

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران ادامه داد: برخی از خانواده‌ها زمانی که متوجه کمبود ویتامین در فرزندان می‌شویم با خرید نابجای مکمل‌ها و مصرف زیاده از حد آن در معرض انواع دیگری از بیماری‌ها قرار می‌گیرند.

وی اضافه کرد: کمبود ویتامین‌ها و پروتئین‌ها در کشور بیداد می‌کنند که دلیل اصلی آن به نحوه تغذیه خانواده‌ها برمی‌گردد.

درستی با اشاره به اینکه امروزه 75 درصد از افراد به دلیل کمبود ویتامین D شاهد سوراخ‌هایی در استخوان بدن آنها هستیم ادامه داد: منبع اصلی جذب ویتامین D قرار گرفتن روزانه 20 دقیقه در مقابل مستقیم نور آفتاب در اوایل یا اخر روز بدون کرم ضد آفتاب یا انواع نرم‌کننده‌ها است.

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران تاکید کرد: عده‌ای از افراد به خاطر رژیم‌های لاغری مصرف بخشی از مواد غذایی را مثل برنج و نان را کنار می‌گذراند این در حالی است که پس از مدتی بدون اینکه دلیل اصلی ریزش موی سر، ابرو یا مژه خود را بدانند با ترسی به مطب پزشکان وارد می‌شوند.

وی گفت: هیچ‌گاه برای کسی اعم از اینکه بیماری یا غیر بیمارباشد، توصیه نمی‌کنیم که به طور کامل مصرف برخی از مواد غذایی را کناربگذارند زیرا بدن نیاز به تمام مصرف تمام منابع غذایی در حد نیاز دارد.

درستی با اشاره به اینکه امروزه از نظرعلمی دلیل بسیاری از احادیث پیامبران و امامان معصوم همانند اینکه "قبل از سیرشدن از سفره غذا بلند شوید" یا "شب زود بخواید و سحر بیدارشوید "مشخص شده است، افزود: سیری کامل سبب بالا رفتن اکسیدان‌هادر بدن و افزایش احتمال سرطان در افراد می‌شود.

وی به عوامل موثر بررشد اشاره کرد و گفت: وراثت، تغذیه، بیماری‌های مزمن، عوامل روحی و روانی، هورمون‌ها و فصل‌ها از این جمله است.

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران اضافه کرد: همانطور که فصول و تغییرات آب و هوایی بررشد گیاهان و جانوران موثر است رشدانسان هم متاثر از این امر است به طوری که در شب براساس طبیعت وذات بدن تمام مواد سمی در بدن دفع می‌شود.

وی بیان داشت: با توجه به اینکه در فصل سرد شیرتمام موجودات شیرده چرب‌تر است بنابراین افراد که در این فصول متولد می‌شوند نسبت به افراد دیگر چاق‌تر و کم‌تحرک‌ هستند.