علیرضا همدانیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طبق گزارشات مسئولان ما شاهدیم به علت بالا بودن عمر و ماندگاری برنج، مقدار زیادی از برنج وارداتی در منازل جهت مصارف خانگی و یا محتکران در بازار ذخیره سازی شده است .

وی تاکید کرد: در حال حاضر بیش از دو میلیون و پانصد هزار تن انواع برنج در کشور تولید می‌شود که در مقایسه با میزان مصرف و نیاز کشور ما باید برای رفع نیاز برنج کشور سالانه بیش پانصد هزار تن برنج وارداتی باید وارد بازار کنیم .

معاون برنامه ریزی استانداری اصفهان تصریح کرد: امسال بیش از دو برابر نیاز برنج مورد نیاز وارد کشور شده است، سوال ما این است که این مقدار برنج در کجا مصرف و در اختیار کیست؟

وی با تاکید بر اینکه هیچ گونه کمبودی مرغ مورد نیاز بازار استان وجود ندارد، گفت: در خصوص ذخیره سازی توزیع مرغ در استان تدابیر بی نظیر در 20سال گذشته توسط مسئولان استان پیش بینی شده است.

همدانیان با تاکید بر اینکه مقدار این محموله در آینده اطلاع رسانی می‌شود، بیان داشت: محموله ذخیره سازی از اوائل اسفند ماه وارد بازار استان می‌شود.

وی تاکید کرد: در خصوص توزیع برنج ما هیچ کمبودی در استان اصفهان نداریم وعلت‌های به وجود آمدن صف‌ها مردمی روش غلط در توزیع است باید این روش اصلاح شود.

معاون برنامه ریزی استانداری اصفهان در خصوص توزیع میوه شب عید گفت: در حال حاضر ما هیچ گونه مشکلی در توزیع بازار میوه نداریم، ولی در بازار میوه شاهد هستیم به دلیل بالا رفتن تقاضا برای خرید میوه در ایام عید ما در بازار با مشکل روبرو می‌شویم.

وی افزود: برای جلوگیری هرگونه مشکل در عرضه میوه شب عید ما بیش از یک و نیم برابر نیاز استان ذخیره سازی میوه را انجام داده‌ایم .

همدانیان ادامه داد: توصیه ما این است مردم نگران بازار میوه خود نباشند از هجوم برای خرید خودداری کنند و نیاز خود به صورت هفتگی تأمین کنند.