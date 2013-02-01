  1. بین الملل
۱۳ بهمن ۱۳۹۱، ۱۷:۰۰

در پی دخالت نظامی در این کشور/

رئیس جمهور فرانسه به مالی می رود

رئیس جمهور فرانسه به مالی می رود

رسانه های خارجی اعلام کردند رئیس جمهوری فرانسه پس از دخالت نظامی در مالی، به این کشور آفریقایی سفر می کند.

به گزارش مهر به نقل از "حریت"، "فراسوا اولاند" رئیس جمهوری فرانسه برای دیدار با رئیس جمهورمالی امشب به "باماکو" پایتخت این کشور آفریقایی می رود.

این خبر را یک منبع که نامش افشا نشده، اعلام کرده است. وی همچنین اظهار داشت که اولاند در حال برنامه ریزی برای دیدار از شهر "تیمبوکدا" است ، شهری که به تصرف ارتش فرانسه درآمده است.

هنوز مقامات رسمی فرانسه واکنشی به این خبر نشان نداده اند. فرانسه چندی پیش به بهانه مقابله با گروههای مسلح در مالی به این کشور آفریقایی لشکرکشی کرد که با حمایت برخی کشورهای غربی از جمله آمریکا روبرو شده است.

کد مطلب 1805660

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