رئیس جمهور فرانسه به مالی می رود

به گزارش مهر به نقل از "حریت"، "فراسوا اولاند" رئیس جمهوری فرانسه برای دیدار با رئیس جمهورمالی امشب به "باماکو" پایتخت این کشور آفریقایی می رود.

این خبر را یک منبع که نامش افشا نشده، اعلام کرده است. وی همچنین اظهار داشت که اولاند در حال برنامه ریزی برای دیدار از شهر "تیمبوکدا" است ، شهری که به تصرف ارتش فرانسه درآمده است.

هنوز مقامات رسمی فرانسه واکنشی به این خبر نشان نداده اند. فرانسه چندی پیش به بهانه مقابله با گروههای مسلح در مالی به این کشور آفریقایی لشکرکشی کرد که با حمایت برخی کشورهای غربی از جمله آمریکا روبرو شده است.