گیتی پسند شکست را با پیروزی عوض کرد/ صعود دبیری به رده سوم

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیستم لیگ برتر فوتسال امروز جمعه با انجام سه دیدار دیگر به پایان رسید که در حساس‌ترین بازی این هفته تیم گیتی‌پسند موفق شد با نتیجه 2 بر یک میثاق تهران را شکست بدهد تا به یک امتیازی صدرنشین جدول یعنی صبای قم برسد.

ابتدا موسی حسن دوست میثاق را با یک گل جلو انداخت ولی در نیمه دوم حسین طیبی و افشین کاظمی دو گل گیتی پسند را به ثمر رساندند تا این تیم شکست را با پیروزی عوض کند و خود را در یک قدمی رسیدن به صدر ببیند. در حال حاضر صبا با 44 امتیاز در صدر جدول قرار دارد و گیتی پسند با 43 امتیاز نزدیک‌ترین تعقیب کننده صباست.

در دیگر بازی این هفته دبیری تبریز میزبان شهرداری ساوه بود که این بازی در نهایت با نتیجه 5 بر 2 به سود دبیری تبریز به اتمام رسید. دبیری با این نتیجه 34 امتیازی شد و به خاطر تفاضل گل بهتر به رده سوم جدول صعود کرد. شهرداری ساوه با 19 امتیاز در رده دهم جای گرفت.

همچنین تیم شرکت حفاری امروز موفق شد تیم انتهای جدولی ارژن شیراز را با نتیجه 3 بر صفر از پیش رو بردارد. گل‌های این مسابقه را فارس ضیاغم، مجتبی مریدی‌زاده و رامین کریمی‌نژاد به ثمر رساندند. شرکت حفاری با این پیروزی 30 امتیازی شد و به رده پنجم رسید. ارژن شیراز هم با 7 امتیاز در انتهای جدول قرار دارد.

جدول رده‌بندی لیگ برتر فوتسال:

1- صبای قم با 44 امتیاز

2- گیتی پسند با 43 امتیاز

3- دبیری تبریز با 34 امتیاز - تفاضل گل 6+

4- شهیدمنصوری با 34 امتیاز - تفاضل گل 5+

5- شرکت حفاری با 30 امتیاز

--------------------------------

12- گاز خوزستان با 11 امتیاز

13- ارژن فارس با 7 امتیاز