رمز ماندگاری انقلاب رویکرد فرهنگ ناب اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری بعدازظهر جمعه در نشست هماندیشی مدیران و اساتید منطقه 16 دانشگاه آزاد اسلامی در بوشهر با تبریک دهه مبارک فجر، اظهار داشت: پیشرفتهای بسیار خوبی در سالهای پس از انقلاب صورت گرفته است و این پیشرفتها را در بخشهای مختلفی شاهد هستیم.
وی با تاکید بر لزوم توجه جدی به مسائل فرهگی جامعه و بهویژه در سطح دانشگاهها، خاطرنشان ساخت: رمز مانی و ماندگاری انقلاب اسلامی رویکرد فرهنگ ناب اسلامی است و وظیفه اساتید و مدیران دانشگاهها در امر فرهنگسازی مناسب بسیار مهم و کارساز است.
نماینده استان بوشهر در مجلس خبرگان رهبری دغدغه فرهنگی مدیران را عاملی مهم در راستای کمال بعد فرهنگی ذکر کرد و افزود: مقام معظم رهبری نیز در مراحل مختلف بر لزوم توجه به این مسائل تاکید کردهاند.
وی به نقش مهم دانشگاهها در فرهنگسازی مناسب برای جامعه اشاره کرد و یادآور شد: اساتید حوزه و دانشگاه نقش بسیار مهمی در این عرصه دارند که باید به خوبی به آن عمل کنند.
آیتالله حسینی بوشهری یکی از راههای مهم بقای انقلاب اسلامی را احیای علوم انسانی و استفاده از تدبیر و تفکر اساتید حوزه و دانشگاه و پیوند بیشتر حوزه و دانشگاه عنوان کرد.
وی با اشاره به اینکه هدف ما از تحول در علوم انسانی تعویض و تغییر برخی اصطلاحات نیست، تصریح کرد: منظور ما از تحول در علوم انسانی تغییر در جهان بینی و استفاده از منبع وحی در تولید علم است.
مدیر حوزههای علمیه کشور در ادامه بیان داشت: وظیفه ما کشف و استخراج مبانی قوی علمی و دینی و ارسال آن به دنیا است.
وی با اشاره به اینکه کشورما در علوم مختلف پیشرفتهای قابل قبولی داشته است، اضافه کرد: علوم انسانی در دانشگاهها تولیدات دانشمندان غربی است که اگر علوم انسانی همگام با مبانی دینی و اسلامی نباشد انقلاب ما دچار چالش خواهد شد.
آیتالله حسینی بوشهری تاکید کرد: اسلامی سازی علوم انسانی از جنگ هشت ساله هم سختتر است که باید در فضای حوزوی و دانشگاهی این مهم اتفاق بیفتد.
نظر شما