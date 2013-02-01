طرح انتخابات آزاد شعار جدید برای التهاب در کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس دست باز بعد از ظهر جمعه در مراسم تودیع و معارفه معاون فرماندار پارس آباد اضافه کرد: تکرار این حرف نشان می دهد که غرب و ضد انقلاب برای انتخابات سال آینده برنامه ریزی کرده است.
وی هوشیاری و آگاهی از این توطئه ها را تنها راهکار مقابله با آن دانست و متذکر شد: باید در مقابل ترفند دشمنان در ایجاد یاس و دلسردی در بین مردم و نقشه برای کمرنگ کردن انتخابات آینده هوشیتر بود.
معاون استاندار اردبیل همچنین با اشاره به ایام دهه فجر و پیروزی انقلاب اسلامی تاکید کرد: نظام جمهوری اسلامی از بدو پیروزی انقلاب تاکنون دستاوردهایی چشمگیر و فراوانی را برای مردم به همراه آورده است.
در ادامه مراسم از زحمات ودود محمدی نیاری تقدیر و احد احدزاده به عنوان معاون جدید فرمانداری شهرستان پارس آباد معرفی شد.
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