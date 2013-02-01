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۱۳ بهمن ۱۳۹۱، ۱۷:۱۵

دست باز:

طرح انتخابات آزاد شعار جدید برای التهاب در کشور است

طرح انتخابات آزاد شعار جدید برای التهاب در کشور است

پارس آباد - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی و امنیتی استاندار اردبیل گفت: طرح انتخابات آزاد از سوی برخی شعار جدیدی است که برای ایجاد التهاب در کشور عنوان می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس دست باز بعد از ظهر جمعه در مراسم تودیع و معارفه معاون فرماندار پارس آباد اضافه کرد: تکرار این حرف نشان می دهد که غرب و ضد انقلاب برای انتخابات سال آینده برنامه ریزی کرده است.

وی هوشیاری و آگاهی از این توطئه ها را تنها راهکار مقابله با آن دانست و متذکر شد: باید در مقابل ترفند دشمنان در ایجاد یاس و دلسردی در بین مردم و نقشه برای کمرنگ کردن انتخابات آینده هوشیتر بود.

معاون استاندار اردبیل همچنین با اشاره به ایام دهه فجر و پیروزی انقلاب اسلامی تاکید کرد: نظام جمهوری اسلامی از بدو پیروزی انقلاب تا‌کنون دستاورد‌هایی چشمگیر و فراوانی را برای مردم به همراه آورده است.

وی مهمترین دستاورد انقلاب عرصه سازی برای حضور عمومی ملت در صحنه‌های کلان تصمیم‌گیری کشور دانست و ادامه داد: حماسه حضور مردم در انتخابات ۱۲ اسفند ماه آخرین نمونه صلابت نظام جمهوری اسلامی بود که موجب یاس و ناامیدی دشمنان شد.
 
فرماندار پارس آباد نیز در این مراسم خدمت صادقانه و بی منت را از وظایف اصلی مدیران دستگاه های اجرایی دانست و متذکر شد: سه اصل شفاف سازی در امور، عمل به گفتار و امانتداری از ویژگی های خدمت صادقانه است.
 
ولی کریمی افزود: مسئولیت در نظام اسلامی فرصتی برای خدمت به ملت است و مسئولان باید برای تحقق این امر منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی را در نظر بگیرند.
 
وی در ادامه خاطر نشان کرد: در دهه فجر امسال 28 پروژه با اعتباری بالغ بر 470 میلیارد ریال افتتاح و به بهره برداری خواهد رسید.

در ادامه مراسم  از زحمات ودود محمدی نیاری تقدیر و احد احدزاده به عنوان معاون جدید فرمانداری شهرستان پارس آباد معرفی شد.
 
کد مطلب 1805682

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