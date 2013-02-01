طرح انتخابات آزاد شعار جدید برای التهاب در کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس دست باز بعد از ظهر جمعه در مراسم تودیع و معارفه معاون فرماندار پارس آباد اضافه کرد: تکرار این حرف نشان می دهد که غرب و ضد انقلاب برای انتخابات سال آینده برنامه ریزی کرده است.

وی هوشیاری و آگاهی از این توطئه ها را تنها راهکار مقابله با آن دانست و متذکر شد: باید در مقابل ترفند دشمنان در ایجاد یاس و دلسردی در بین مردم و نقشه برای کمرنگ کردن انتخابات آینده هوشیتر بود.

معاون استاندار اردبیل همچنین با اشاره به ایام دهه فجر و پیروزی انقلاب اسلامی تاکید کرد: نظام جمهوری اسلامی از بدو پیروزی انقلاب تا‌کنون دستاورد‌هایی چشمگیر و فراوانی را برای مردم به همراه آورده است.

وی مهمترین دستاورد انقلاب عرصه سازی برای حضور عمومی ملت در صحنه‌های کلان تصمیم‌گیری کشور دانست و ادامه داد: حماسه حضور مردم در انتخابات ۱۲ اسفند ماه آخرین نمونه صلابت نظام جمهوری اسلامی بود که موجب یاس و ناامیدی دشمنان شد.

فرماندار پارس آباد نیز در این مراسم خدمت صادقانه و بی منت را از وظایف اصلی مدیران دستگاه های اجرایی دانست و متذکر شد: سه اصل شفاف سازی در امور، عمل به گفتار و امانتداری از ویژگی های خدمت صادقانه است.

ولی کریمی افزود: مسئولیت در نظام اسلامی فرصتی برای خدمت به ملت است و مسئولان باید برای تحقق این امر منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی را در نظر بگیرند.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: در دهه فجر امسال 28 پروژه با اعتباری بالغ بر 470 میلیارد ریال افتتاح و به بهره برداری خواهد رسید.



در ادامه مراسم از زحمات ودود محمدی نیاری تقدیر و احد احدزاده به عنوان معاون جدید فرمانداری شهرستان پارس آباد معرفی شد.

