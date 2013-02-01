  1. ورزش
درخشان در گفتگو با مهر:

مربی توصیه پذیری نیستم/ باشگاه هر تصمیمی بگیرد قبول می‌کنم

سرمربی تیم فوتبال داماش گیلان در واکنش به صحبت‌های مدیرعامل این باشگاه گفت: من کارم را خوب بلدم و مربی توصیه پذیری نیستم که بخواهم به حرف کسی گوش کنم.

حمید درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص صحبت‌های امیر عابدینی مبنی بر اینکه درخشان به خاطر نتایج تیم باید برود، ضمن بیان مطلب فوق گفت: ایشان مدیرعامل باشگاه هستند و اختیار دارند هر تصمیمی می‌خواهند، بگیرند. من تابع تصمیمات باشگاه هستم و آن‌را با جان و دل قبول می‌کنم.

وی درباره اینکه فشار برای برکناری‌اش به خاطر گوش نکردن به حرف‌های مدیرعامل است، اظهار داشت: من آدمی هستم که در تصمیماتم با افراد مختلفی مشورت می‌کنم ولی به توصیه هیچکس گوش نمی‌دهم. کارم را خوب بلدم و به همین خاطر توصیه پذیر نیستم.

سرمربی تیم فوتبال داماش گیلان ادامه داد: من یکسری توانایی دارم و اصلا هم دنبال حاشیه‌سازی نیستم. از شما می‌پرسم مگر مربیان باید توصیه‌های دیگران را قبول کنند؟

درخشان در بخش دیگری از صحبت‌هایش شکست داماش برابر مس و ملوان را به مسائل داوری نسبت داد و خاطرنشان کرد: نمی‌دانم داوران دنبال چه چیزی هستند. هم در بازی با ملوان و هم در بازی با مس به ما ظلم شد. داماش با این اتفاقات اذیت می‌شود.

وی همچنین به مشکل گلزنی تیمش اشاره کرد و یادآور شد: باور کنید ما خوب بازی می‌کنیم ولی نتیجه نمی‌گیریم. در بازی با ملوان در عرض چند دقیقه 10 کرنر به دست آوردیم. با این حال توپ‌های ما به خاطر مصدومیت و محرومیت بازیکنانمان به گل تبدیل نمی‌شود.

سرمربی داماش در پایان با بیان اینکه به خاطر نتایج اخیر تیمش تحت فشار قرار دارد، گفت: ما خیلی تحت فشار هستیم ولی با یک برد از این وضعیت خارج می‌شویم. امیدوارم با پیروزی برابر پیکان با دست پر از میدان خارج شویم.

تیم‌های فوتبال پیکان و داماش روز یکشنبه این هفته در چارچوب دیدار معوقه هفته بیستم لیگ برتر فوتبال در تهران به مصاف هم خواهند رفت.

