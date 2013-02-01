حمید درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص صحبت‌های امیر عابدینی مبنی بر اینکه درخشان به خاطر نتایج تیم باید برود، ضمن بیان مطلب فوق گفت: ایشان مدیرعامل باشگاه هستند و اختیار دارند هر تصمیمی می‌خواهند، بگیرند. من تابع تصمیمات باشگاه هستم و آن‌را با جان و دل قبول می‌کنم.

وی درباره اینکه فشار برای برکناری‌اش به خاطر گوش نکردن به حرف‌های مدیرعامل است، اظهار داشت: من آدمی هستم که در تصمیماتم با افراد مختلفی مشورت می‌کنم ولی به توصیه هیچکس گوش نمی‌دهم. کارم را خوب بلدم و به همین خاطر توصیه پذیر نیستم.

سرمربی تیم فوتبال داماش گیلان ادامه داد: من یکسری توانایی دارم و اصلا هم دنبال حاشیه‌سازی نیستم. از شما می‌پرسم مگر مربیان باید توصیه‌های دیگران را قبول کنند؟

درخشان در بخش دیگری از صحبت‌هایش شکست داماش برابر مس و ملوان را به مسائل داوری نسبت داد و خاطرنشان کرد: نمی‌دانم داوران دنبال چه چیزی هستند. هم در بازی با ملوان و هم در بازی با مس به ما ظلم شد. داماش با این اتفاقات اذیت می‌شود.

وی همچنین به مشکل گلزنی تیمش اشاره کرد و یادآور شد: باور کنید ما خوب بازی می‌کنیم ولی نتیجه نمی‌گیریم. در بازی با ملوان در عرض چند دقیقه 10 کرنر به دست آوردیم. با این حال توپ‌های ما به خاطر مصدومیت و محرومیت بازیکنانمان به گل تبدیل نمی‌شود.

سرمربی داماش در پایان با بیان اینکه به خاطر نتایج اخیر تیمش تحت فشار قرار دارد، گفت: ما خیلی تحت فشار هستیم ولی با یک برد از این وضعیت خارج می‌شویم. امیدوارم با پیروزی برابر پیکان با دست پر از میدان خارج شویم.

تیم‌های فوتبال پیکان و داماش روز یکشنبه این هفته در چارچوب دیدار معوقه هفته بیستم لیگ برتر فوتبال در تهران به مصاف هم خواهند رفت.