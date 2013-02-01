انتخاب نفرات برتر مسابقات کیک بوکسینگ آقایان جشنواره فجر استان تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، این مسابقات با حضور مسئولین استانی و شهرستانی و 110 نفر شرکت کننده در تمامی رده های سنی از شهرستان های قدس، ملارد، شهریار، اسلامشهر و حوزه شمال غرب در سالن شهدای ملارد برگزار شد.

علی ابراهیمی دبیر هیئت ورزشهای رزمی استان تهران در این مراسم از تلاشهای رئیس اداره ورزش و جوانان و رئیس هیئت ورزشهای رزمی شهرستان ملارد و از میزبانی شایسته و بی نظیر ملارد در برگزاری مسابقات کیک بوکسینگ جشنواره فجر استان تهران تقدیر کرد.

در پایان این رقابت ها به نفرات برتر حکم قهرمانی و مدال اهداء شد.

ادای احترام جامعه ورزش ملارد به روح پر فتوح معمار کبیر انقلاب



جامعه ورزش شهرستان ملارد، همراه با خانواده بزرگ ورزش استان تهران و کشور در آستانه سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، در مرقد مطهر حضرت امام خمینی(ره) حضور یافت و با مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه‌ای تجدید بیعت ‌کرد.

در جریان این مراسم، دکتر عباسی وزیر ورزش و جوانان به همراه معاونان و مسئولان این وزارتخانه، محمدحسین ن‍ژادفلاح مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران و سایر مسئولین استانی و شهرستانی و روسای هیئت های ورزشی و ورزشکاران، مدیران باشگاه ها و روسای فدراسیون های مختلف با شعار تبعیت از رهبر انقلاب اسلامی و پایبندی به آرمان های حضرت امام (ره ) در مرقد امام راحل حضور یافتند و با نثار تاج گل، به روح پر فتوح معمار کبیر انقلاب اسلامی ایران، ادای احترام کردند.