  1. عناوین کل
۱۳ بهمن ۱۳۹۱، ۱۸:۲۵

دستگیری سارقان بعنف در شهرستان شهریار

دستگیری سارقان بعنف در شهرستان شهریار

شهریار - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس پیشگیری غرب استان تهران گفت: با تلاش ماموران کلانتری 24 وحیدیه،سارقان بعنف در شهرستان شهریار طی یک عملیات غافلگیرانه دستگیر و روانه زندان شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدنقی افتخاری در تشریح این خبر اظهار داشت: در پی گشت زنی ماموران کلانتری 24 وحیدیه، فردی را با صورت خونی و زخمی که کنار خیابان افتاده بود مشاهده کردند و سریعا وی را به بیمارستان انتقال داده و پس از بهبودی حال وی تحقیقات خود را آغاز کردند.

وی اضافه کرد: در تحقیقات به عمل آمده، مضروب خود را "عبدالحق - م"  فرزند طالب 32 ساله ساکن شهریار تبعه افغانستان معرفی کرده و اظهار داشت: دو نفر به هویت های "حسین - پ" 24 ساله و "مسیح الله - ز" فرزند خیرالله 24 ساله ساکن کرج با یک دستگاه خودرو پژو نقره ای جلوی منزلم آمده و به زور وارد شده و با ضرب و شتم مبلغ یک میلیون ریال پول نقد و یک دستگاه گوشی تلفن همراهم را به سرقت بردند.

سرهنگ افتخاری ادامه داد: با راهنمایی قربانی و انجام تحقیقات میدانی و اقدامات اطلاعاتی ماموران سریعاً به مخفیگاه متهمان اعزام و هر دو نفر را طی یک عملیات غافلگیرانه دستگیر کردند.

کد مطلب 1805706

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    فیلم‌های پربازدید