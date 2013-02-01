دستگیری سارقان بعنف در شهرستان شهریار

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدنقی افتخاری در تشریح این خبر اظهار داشت: در پی گشت زنی ماموران کلانتری 24 وحیدیه، فردی را با صورت خونی و زخمی که کنار خیابان افتاده بود مشاهده کردند و سریعا وی را به بیمارستان انتقال داده و پس از بهبودی حال وی تحقیقات خود را آغاز کردند.



وی اضافه کرد: در تحقیقات به عمل آمده، مضروب خود را "عبدالحق - م" فرزند طالب 32 ساله ساکن شهریار تبعه افغانستان معرفی کرده و اظهار داشت: دو نفر به هویت های "حسین - پ" 24 ساله و "مسیح الله - ز" فرزند خیرالله 24 ساله ساکن کرج با یک دستگاه خودرو پژو نقره ای جلوی منزلم آمده و به زور وارد شده و با ضرب و شتم مبلغ یک میلیون ریال پول نقد و یک دستگاه گوشی تلفن همراهم را به سرقت بردند.



سرهنگ افتخاری ادامه داد: با راهنمایی قربانی و انجام تحقیقات میدانی و اقدامات اطلاعاتی ماموران سریعاً به مخفیگاه متهمان اعزام و هر دو نفر را طی یک عملیات غافلگیرانه دستگیر کردند.