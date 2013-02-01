هویت عامل حمله به سفارت آمریکا مشخص شد/ واکنش وزارت خارجه آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از "حریت" چاپ ترکیه ، "معمر گولر" وزیر کشور ترکیه دراظهار نظری درباره هویت بمبگذارسفارت آمریکا در آنکارا بدون نام بردن از گروه خاصی گفت : فرد بمبگذار تبعه ترکیه و عضو گروه‌های چپگرا بوده است.

"رجب طیب اردوغان" نخست وزیر ترکیه هم دراظهاراتی خطاب به مردم ترکیه گفت : این حملات علیه امنیت و رفاه ملی مردم ترکیه است و مردم ترکیه برای مقابله با تروریستها باید متحد باشند.

اردوغان افزود فرد بمبگذار خودش هم کشته شده است و شمار کشته ها تا کنون یک یا دو نفر است، هر چند آمار نهایی نیست.

"احمد داوود اغلو" وزیر خارجه ترکیه نیز در اظهاراتی در این خصوص گفت : تمام مقامات ترکیه در حال تحقیق درباره انفجار غم انگیز امروز هستند .

"ویکتوریا نولاند" سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا هم اعلام کرد که آمریکا همکاری های لازم را با پلیس و دولت ترکیه در این خصوص انجام می دهد.

نولاند انفجار مذکور را "انفجاری تروریستی " خواند.