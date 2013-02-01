  1. بین الملل
۱۳ بهمن ۱۳۹۱، ۱۹:۰۰

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هویت عامل حمله به سفارت آمریکا مشخص شد/ واکنش وزارت خارجه آمریکا

هویت عامل حمله به سفارت آمریکا مشخص شد/ واکنش وزارت خارجه آمریکا

وزیر کشور ترکیه امروز اعلام کرد فردی که در عملیاتی انتحاری به سفارت آمریکا حمله کرد، تبعه ترکیه بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از "حریت" چاپ ترکیه ، "معمر گولر" وزیر کشور ترکیه دراظهار نظری درباره هویت بمبگذارسفارت آمریکا در آنکارا بدون نام بردن از گروه خاصی گفت : فرد بمبگذار تبعه ترکیه و عضو گروه‌های چپگرا بوده است.

"رجب طیب اردوغان" نخست وزیر ترکیه هم دراظهاراتی خطاب به مردم ترکیه گفت : این حملات علیه امنیت و رفاه ملی مردم ترکیه است و مردم ترکیه برای مقابله با تروریستها باید متحد باشند.

اردوغان افزود فرد بمبگذار خودش هم کشته شده است و شمار کشته ها تا کنون یک یا دو نفر است، هر چند آمار نهایی نیست.

"احمد داوود اغلو" وزیر خارجه ترکیه نیز در اظهاراتی در این خصوص گفت : تمام مقامات ترکیه در حال تحقیق درباره انفجار غم انگیز امروز هستند .

"ویکتوریا نولاند" سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا هم اعلام کرد که آمریکا همکاری های لازم را با پلیس و دولت ترکیه در این خصوص انجام می دهد.

 نولاند انفجار مذکور را "انفجاری تروریستی " خواند.

کد مطلب 1805711

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