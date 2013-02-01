معایب اجرایی طرح پزشک خانواده بررسی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن طریقت منفرد عصر جمعه در حاشیه بازدید از مراحل اجرایی طرح پزشک خانواده قائم شهر در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مازندران در اجرای طرح پزشک خانواده از استانهای موفق است.

وی افزود: وزارت بهداشت و درمان بدنبال شناسایی معایب این طرح برای اجرای طرح در سراسر کشور است.

سرپرست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در حال کامل شدن بوده و تغییراتی که در این برنامه اعمال خواهد شد در جهت تکامل آن است.



به گزارش مهر، در سفر یکروزه به مازندران از بخش های مختلف مجتمع پزشکی طوبی ساری و کلینیک دندانپزشکی ساری بازدید کرد.

سرپرست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ضمن دیدار با نماینده ولی فقیه در مازندران، قرار است در نشست هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی مازندران در ساری شرکت کند.