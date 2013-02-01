تظاهرات در برخی مناطق/القاعده معترضان را به حمل سلاح تشویق کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از السومریه نیوز، شماری از شهروندان عراقی امروز در برخی شهرها و استانها علیه سیاستهای نوری المالکی نخست وزیر عراق تظاهرات کردند.

شماری از معترضان در راه ترانزیت در شرق فلوجه در استان الانبار واقع در غرب بغداد تجمع کردند و علیه نوری المالکی شعار دادند. شهر الرمادی بزرگترین شهر استان الانبار نیز از نخستین ساعات صبح امروز شاهد تظاهرات افرادی بود که در میدان الکرامه تجمع کرده بودند.

معترضان اعلام کردند که به تظاهرات ضد دولتی ادامه خواهند داد. تظاهرات کنندگان همچنین درباره پیامدهای بازداشت معترضان هشدار دادند.

استان دیاله نیز شاهد اقدامات امنیتی شدید بود به طوری که شکایت ساکنان برخی مناطق به ویژه "جلولاء" را برانگیخته بود. همچنین در شهر کرکوک واقع در شمال بغداد نیز معترضان با برپایی تظاهراتی آزادی زندانیان و لغو ماده 4 قانون مبارزه با تروریسم و بعثی زدایی را خواستار شدند.

از سوی دیگر الجزیره گزارش داد که "ابومحمد العدنانی" سخنگوی گروه موسوم به دولت عراق اسلامی وابسته به شبکه تروریستی القاعده از معترضان عراقی خواست که علیه دولت عراق سلاح به دست گیرند.

وی در راستای تحریک معترضان در استان های سنی نشین عراق علیه نوری المالکی در اظهاراتی تحریک آمیز گفت: صلح و صبر در تعامل با دولت عراق بی فایده است.

نوری المالکی روز شنبه در بیانیه ای درباره توطئه های سرویس های اطلاعاتی کشورهای منطقه و بازماندگان رژیم صدام و تروریستهای القاعده برای برهم زدن امنیت و ثبات عراق هشدار داده بود.