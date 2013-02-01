شرکت عربستان در کنفرانس امنیتی مونیخ/ تازه ترین سمت مقرن بن عبدالعزیز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری عربستان، هیئتی از سوی عربستان به ریاست ترکی بن محمد بن سعود معاون وزارت امور خارجه عربستان در چهل و نهمین دوره کنفرانس امنیتی مونیخ شرکت می کند.



این کنفرانس از اول تا سوم فوریه(13 تا 15 بهمن) در مونیخ آلمان برگزار می شود. سعود الفیصل وزیر امور خارجه عربستان، معاون خود را به این کنفرانس اعزام می کند.



کنفرانس امنیتی مونیخ هر ساله با حضور حدود 300 نفر از جمله مقامات بلندپایه(نخست وزیر، وزیران امور خارجه، دفاع و ...) کشورهای مختلف و نیز کارشناسان مطرح از کشورهای عضو دائم شورای امنیت و کشورهای غربی و برخی کشورهای آسیایی و عربی برگزار می شود.



بر اساس این گزارش، کنفرانس امنیتی مونیخ در دوره امسال خود، مهمترین مسائل در زمینه سیاسی، امنیتی و تحولات اقتصادی جهان را بررسی می کند.



همچنین در حاشیه این کفرانس، چندین همایش و جلسه برای بررسی مهمترین مشکلات منطقه ای و بین المللی و پیامدهای آن و همچنین راههای تقویت همکاری بین المللی برای مقابله با آن برگزار خواهد شد.

تعیین مقرن بن عبدالعزیز به عنوان معاون دوم رئیس شورای وزیران عربستان



خبرگزاری عربستان گزارش داد عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه این کشور، مقرن بن عبدالعزیز مشاور و نماینده ویژه خود را به عنوان معاون دوم رئیس شورای وزیران عربستان منصوب کرد.



مقرن بن عبدالعزیز مشاور ملک عبدالله، سی و پنجمین فرزند ذکور ملک عبدالعزیز به شمار می رود.