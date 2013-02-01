"تابستان طولانی" یک شعر روستایی است/ تشکر از صبوری تماشاگران

به گزارش خبرنگار مهر نشست خبری فیلم سینمایی "تابستان طولانی" در سالن کنفرانس مرکز همایش های برج میلاد برگزار شد.

در این نشست علی خزاعی فر نویسنده و کارگردان فیلم، حسین طاهری و امیر حسین رفیعا بازیگران، سیاوش حقیقی تهیه کننده و داوود رحمانی مدیر فیلمبرداری این اثر حضور داشتند.

در ابتدای جلسه خزاعی فر با اشاره به اینکه این فیلم محصول مرکز خراسان رضوی است عنوان کرد: خوشبختانه این مرکز اخیرا به این فکر افتاده که کارش را از حوزه ساخت تله فیلم گسترش دهد و فیلم سینمایی هم بسازد. در این فیلم، مشهدی بودن شخصیت ها و حرف زدنشان با این لهجه مورد توجه است. همه عوامل فیلم بومی و خراسانی هستند تهیه کننده نیز تاکید زیادی بر این مسئله داشت.

لهجه بخشی از هویت فیلم است

وی ادامه داد: در واقع لهجه بخشی از هویت فیلم است. با لهجه صحبت کردن بازیگران در این فیلم برای من از این نظر قابل اهمیت بود که در مشهد مقاومتی در بکار بردن لهجه مشهدی وجود دارد. بنابراین ما تلاش کردیم در این فیلم لهجه مشهدی را همانطور که است به نمایش بگذاریم.

این کارگردان با اشاره به اینکه خیلی دیر به سینما وارد شده است عنوان کرد: من قبل از این فیلم سه تله فیلم برای مرکز خراسان رضوی ساخته ام و تنها سه سال است که به حوزه ساخت فیلم وارد شده ام. "تابستان طولانی" یک نوع شعر روستایی است به همین دلیل تاکید وسواس گونه ای بر قاب های تصویر داشتیم.

وی در ادامه در پاسخ به این پرسش که فیلم داستانهای پراکنده ای را روایت می کند توضیح داد: معمولا وقتی پلات یک فیلم را تعریف می کنیم پلاتی کلاسیک و تیپیکال در ذهن ما شکل می گیرد و فکر می کنیم همه آثار را باید به همان ترتیبی که از گذشته آموزش دیده ایم ببینیم. به این مفهوم که قرار است فیلم آغاز ، میانه، پایان و اوج و فرود داشته باشد اما ما در سینما ساختارهای متفاوتی داریم. این فیلم نیز اثری کنش محور نیست بلکه مجموعه ای از سکنانس ها است که در کنار هم قرار گرفته و ساختاری متفاوت دارد.

این کارگردان در ادامه صحبت هایش از صبوری مخاطبان برای دیدن فیلم تشکر کرد و گفت: چون این اثر خیلی شخصی است نمی توان از همه انتظار داشت که فیلم را تا انتها دنبال کنند.

در ادامه این نشست نیز داوود رحمانی مدیر فیلمبرداری این فیلم سینمایی عنوان کرد: حدود یک ماه پیش تولید این فیلم سینمایی طول کشید و ما روستاهای مختلف را برای فیلمبرداری بازبینی کردیم که در نهایت به این نتیجه رسیدیم که در روستای کن که حالتی پلکانی دارد این فیلم را تولید کنیم که البته تصویربرداری این فیلم سینمایی کار بسیار سختی بود و امکان جابجایی زیادی برایمان وجو د نداشت.

سخنان رهبری نخ تسبیح فیلم بود

وی افزود: "تابستان طولانی" در اصل فیلمی تلویزیونی است و ما نیز با این نگاه آن را تصویربرداری کردیم اما از لنزهایی کاملا سینمایی و قاب بندی هایی فکر شده ای در کار استفاده شد.

سیاوش حقیقی تهیه کننده این فیلم نیز در ادامه جلسه عنوان کرد: استارت این کار از ایده ای که یکی از مسئولان استان خراسان رضوی پیشنهاد داده بود شکل گرفت نخ تسبیح داستان ما نیز با توجه به صحبت های مقام معظم رهبری که عنوان کردند در یکی از روستاهای خراسان در زمان جنگ حتی یک مرد هم باقی نمانده بود و همگی به جنگ رفته بودند، شکل گرفت.

حسین طاهری از پیشکسوتان تئاتر خراسان که یکی از بازیگران فیلم است در ادامه عنوان کرد: این فیلم دهمین اثر سینمایی است که تا به حال من بازی کرده ام اما کار اصلی من تئاتر است و چون تئاتری هستم می توانم لهجه های مختلفی را بیان کنم اما کارگردان اصرار داشت که بازیگران باید حتما به لهجه مشهدی در فیلم صحبت کنند و نیازی به روستایی حرف زدن نیست.

لهچه شیرین مشهدی از زبان بازیگر 10 ساله

امیر حسین رفیعا بازیگر 10 ساله فیلم نیز با ابراز خرسندی از حضور در این فیلم گفت: به خاطر هوای گرم و زمان طولانی فیلمبرداری کمی اذیت شدم اما از بازی در این فیلم بسیار خوشحالم شدم.

وی در ادامه به درخواست کارگردان یکی از دیالوگ های فیلم را به لهجه مشهدی بیان کرد که با تشویق حاضران روبرو شد.

خزاعی فر در پایان صحبت هایش با اشاره به ژانر فیلم گفت: پیام ما در این فیلم بالغ شدن فکری و احساس مسئولیت کودک فیلم بود و برای رسیدن به این بلوغ باید این کودک را در تغابل با جنگ قرار می دادیم.

وی گفت: ژانر فیلم ژانر بالغ شدن است. این اصطلاح در جامعه شناسی و روانشناسی وجود دارد اما همین اصطلاح در سینما هم بکار برده می شود و معمولا در آن نوجوانی در تقابل با یک وضعیت نامطلوب قرار می گیرد و به بلوغ زودرس می رسد. تقابل مرگ و تاثیر شهدا بر خانواده هدف اصلی ام از پرداختن به این ایده بود چون مردم با همه صداقت و ایمان در جنگ حضور یافتند و این حماسه را آفریدند.

پرسش های مطرح شده خبرنگاران حاکی از آن بود که بیشتر تماشاگران از قاب های زیبا و تصاویر بکر فیلم لذت برده بودند.