صبای قم برابر داماش گیلان پیروز شد/ صبا بحران را پشت سر گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، نهمین هفته از بازی های دور رفت مسابقات لیگ برتر فوتبال رده سنی امید باشگاه‌های کشور شامگاه جمعه سیزدهم بهمن ماه با اولین پیروزی امیدهای صبای قم همراه بود تا این تیم سرانجام رنگ پیروزی در لیگ برتر را ببیند و با این پیروزی و کسب سه امتیاز بحران پشت سر بگذارد.



این تیم امسال نیز با جذب نیروهای مستعد فوتبال قم از رده‌های سنی پایه در رقابت‌های لیگ برتر فوتبال امید باشگاه‌های کشور حضور یافته است و بعد از کسب پنج تساوی و سه باخت در هشت هفته قبلی سپری شده از مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور، در جدالی حساس در خانه برابر تیم فوتبال امید داماش گیلان نهمین هفته را با پیروزی به پایان رساند.



در این مسابقه که به میزبانی صبایی ها در ورزشگاه تختی قم برگزار شد، امیدهای صبای قم ه نسبت به بازی‌های گذشته بهتر بازی می‌کردند و البته چندین موقعیت خوب گلزنی نیز داشتند اما تنها توانستند با گل کردن سه موقعیت خود به پیروزی سه بر صفر در این دیدار خانگی دست یابند.



شاگردان سیدمحسن بابامیری در تیم فوتبال امید صبای قم بعد از کسب پنج تساوی برابر تیم های برق شیراز، دبیری تبریز، فولاد مبارکه سپاهان اصفهان، شهرداری تبریز و ذوب آهن اصفهان و شکست مقابل تیم های نساجی مازندران، فولاد خوزستان و ملوان بندر انزلی، با کسب اولین برد این فصل مقابل تیم فوتبال داماش گیلان به ادامه بازی های لیگ امیدوارتر شدند.



بر اساس برنامه فدراسیون فوتبال، دیدارهای هفته نهم از دور رفت مسابقات فصل جدید لیگ دسته برتر فوتبال نوجوانان باشگاه‌های کشور به صورت همزمان برگزار شد و طی آن تیم فوتبال امید صبای قم در خانه خود برابر تیم داماش گیلان نیمه نخست را با گل آرش عبدلی با برتری یک بر صفر به پایان رساند.



شاگردان سیدمحسن بابامیری با این گل با روحیه تر در نیمه دوم در مقابل تیم فوتبال امید داماش گیلان قرار گرفتند و در ادامه بازی با درخشش و گلزنی محسن کرمی و عباس طهماسبی به دو گل دیگر نیز دست یافتند تا بعد از هشت مسابقه اولین پیروزی این فصل را به دست بیاورند.



صبایی ها بدین ترتیب با کسب یک پیروزی، پنج تساوی و سه باخت هشت امتیازی شدند و همچنان در مکان دوازدهم جدول رده بندی مسابقات لیگ برتر فوتبال رده سنی امید باشگاه‌های کشور قرار گرفتند تا در هفته های آتی از قعر جدول جدا شوند.

