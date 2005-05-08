ششمين كنگره بين المللي رويان برگزار مي شود

به گزارش گروه حوزه و دانشگاه "مهر"، دكتر احمد وثوق دبير علمي ششمين كنگره بين المللي رويان با اعلام اين خبر گفت: برگزاري اين كنگره فرصتي براي تبادل تجربيات متخصصان و محققان فعال در زمينه باروري و سلولهاي بنيادي مي باشد.

معاون خدمات تخصصي پژوهشكده رويان جهاد دانشگاهي عنوان مباحث اين كنگره را "زنان و ناباروري"، "جنين شناسي و علوم آزمايشگاهي" ، "آندرولوژي و اورولوژي" ، "توليد و تمايز سلولهاي بنيادي" ، "فيزيولوژي باروري و سلول بنيادي" ، " ايموتولوزي و پيوند سلولي" ، "ژنتيك باروري و سلولهاي بنيادي" ، "اپيدميولوژي و بهداشت باروري" ، "كاربرد سلول هاي سلول هاي بيادي در درمان و مهندسي بافت" ذكر كرد.

دكتر وثوق در پايان از محققان و پژوهشگراني كه تحقيقات جديدي در زمينه ناباروري و سلولهاي بنيادي انجام داده اند درخواست كرد مقالات خود را حداكثر تا سي ام تيرماه به دبيرخانه اين كنگره واقع در تهران، خيابان ولي عصر، خيابان زعفرانيه، خيابان اعجازي، كوچه شهيد اكبري، شماره نهم ارسال نمايند.