نروژ نيز خواهان عضويت در اتحاديه اروپايي است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه اتريشي استاندارد ، " ارنا سولبرگ "‌ وزيركشورنروژدرسخنراني اخيرخود در مقابل اعضاي حزب محافظه كار اتريش با طرح در خواست اسلو براي پيوستن به اتحاديه اروپايي اظهار داشت : اكنون زمان آن فرا رسيده تا اتحاديه اروپايي دريچه تازه اي روبه نروژ باز نمايد تا اين كشور بزودي در زمره اعضاي اين اتحاديه قرار گيرد .

وزيركشور نروژ در ادامه سخنان خود تصريح كرد : مسئله عضويت اسلو در اتحاديه اروپايي بزودي بطور رسمي مطرح مي شود .

استاندارد درهمين راستا نوشت : مردم نروژ طي سالهاي 1972 و 1994 ميلادي با پيوستن كشورشان به اتحاديه اروپايي مخالفت كرده بودند. اين درحالي است كه آخرين نظرسنجي هاي انجام شده دراين كشورحاكي از موافقت 48 درصدي مردم نروژ با عضويت در اتحاديه اروپايي است .

نتايج اين نظرسنجي ها همچنين نشان مي دهد كه هنوز 35 درصد ازمردم نروژ با تحقق اين امر مخالف بوده و 17 درصد راي ممتنع دارند .