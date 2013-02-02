عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

اروپا

- مخالفان سوری از نشست خود با نمایندگان آمریکا و روسیه که قرار است امروز شنبه در شهر مونیخ برگزار شود خبر می دهند.

- "فرانسوا اولاند" رئیس جمهور فرانسه امروز به مالی می رود.

-تویتر از هک شدن تعداد زیادی از کاربران خود خبر داد.

آمریکا

- مکزیک در حال تحقیق در این خصوص است که آیا انفجار روز گذشته در ساختمان یکی از شرکت های نفتی این کشور که 33 کشته برجا گذاشت یک حادثه بوده و یا حمله تروریستی.

ایران

- لئون پانتا، وزیر دفاع آمریکا، مدعی شد که ایران، منطقه خاورمیانه را ناامن می کند.

آسیا

- چین از تصمیم خود برای کنترل یکی از مهمترین بنادر پاکستان خبر داد.

- ژاپن بار دیگر از تصمیم خود درافزایش توان دفاعی خبر داد.