عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

اروپا
- مخالفان سوری از نشست خود با نمایندگان آمریکا و روسیه که قرار است امروز شنبه در شهر مونیخ برگزار شود خبر می دهند.
- "فرانسوا اولاند" رئیس جمهور فرانسه امروز به مالی می رود.
-تویتر از هک شدن تعداد زیادی از کاربران خود خبر داد.
آمریکا
- مکزیک در حال تحقیق در این خصوص است که آیا انفجار روز گذشته در ساختمان یکی از شرکت های نفتی این کشور که 33 کشته برجا گذاشت یک حادثه بوده و یا حمله تروریستی.
ایران
- لئون پانتا، وزیر دفاع آمریکا، مدعی شد که ایران، منطقه خاورمیانه را ناامن می کند.
آسیا
- چین از تصمیم خود برای کنترل یکی از مهمترین بنادر پاکستان خبر داد.
- ژاپن بار دیگر از تصمیم خود درافزایش توان دفاعی خبر داد.
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