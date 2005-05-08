  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۱۶:۲۰

ذخاير فلزات ايران نزديك به هشت ميليارد تن است

ايران 14 نوع فلز با ذخايري نزديك به هشت ميليارد تن دارد.

به گزارش خبرگزاري "مهر"  به نقل از روابط عمومي خانه معدن ايران، ذخاير فلزات كشور شامل آهن ، مس ، طلا ، كبالت ، نفلين سينيت ، بر، بوكسيت ، منگنز ، موليبدن، آنتيموان ، تيتان ، سرب ، روي و كروميت است.

بر اساس اين گزارش ، در حال حاضر 177 معدن فلزي در كشور وجود دارد كه 51 معدن سنگ آهن با ذخيره احتمالي 3/3 ميليارد تن ، 22 معدن مس با ذخيره احتمالي 2/3 ميليارد تن ، 42 معدن كروميت با ذخيره احتمالي 7/17 ميليون تن ، 26 معدن سرب و روي با ذخيره احتمالي 2/93 ميليون تن ، 21 معدن منگنز با ذخيره احتمالي 2/8 ميليون تن ، 11 معدن بوكسيت با ذخيره احتمالي 8/25 ميليون تن و 4 معدن طلا با ذخيره احتمالي 4/13 ميليون تن اين معادن را شامل مي شود.

 

کد مطلب 180581

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها