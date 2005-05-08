ذخاير فلزات ايران نزديك به هشت ميليارد تن است

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روابط عمومي خانه معدن ايران، ذخاير فلزات كشور شامل آهن ، مس ، طلا ، كبالت ، نفلين سينيت ، بر، بوكسيت ، منگنز ، موليبدن، آنتيموان ، تيتان ، سرب ، روي و كروميت است.
بر اساس اين گزارش ، در حال حاضر 177 معدن فلزي در كشور وجود دارد كه 51 معدن سنگ آهن با ذخيره احتمالي 3/3 ميليارد تن ، 22 معدن مس با ذخيره احتمالي 2/3 ميليارد تن ، 42 معدن كروميت با ذخيره احتمالي 7/17 ميليون تن ، 26 معدن سرب و روي با ذخيره احتمالي 2/93 ميليون تن ، 21 معدن منگنز با ذخيره احتمالي 2/8 ميليون تن ، 11 معدن بوكسيت با ذخيره احتمالي 8/25 ميليون تن و 4 معدن طلا با ذخيره احتمالي 4/13 ميليون تن اين معادن را شامل مي شود.
نظر شما