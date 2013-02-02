به گزارش خبرگزاری مهر، معاون حمل و نقل و ترافیک این منطقه با اعلام این خبر گفت: این خانه های دوچرخه در محدوده خیابان شریعتی پایین تر از خیابان معلم و خیابان شریعتی بالاتر از هویزه و خیابان قدوسی تقاطع خیابان گهری به مساحت 8 متر و در خیابان شریعتی زیر پل سیدخندان به مساحت 12 متر به بهربرداری می رسد.

اخباری افزود: براساس برنامه ریزی های انجام شده در منطقه 7 باید 10 کیلومتر خط دوچرخه احداث شود که 3 کیلومتر از آن در محدوده خیابان شریعتی و معلم تا پایان امسال و مابقی در سال آینده به بهره برداری می رسد.



