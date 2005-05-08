آلمان از روسيه عذرخواهي كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شينهوا، گرهارد شرودر صدر اعظم آلمان در نظر دارد تا با سفر به مسكو در مراسم شصتمين سالگرد پايان جنگ جهاني دوم كه فردا در مسكو برگزار مي شود شركت كند.

شرودر پيش از شركت در اين مراسم در مقاله اي كه از وي در روزنامه "كمسومل پاراودا"ي روسيه منتشرشده است از مردم روسيه به خاطر تلفات ناشي از جنگ جهاني دوم و رنج و تالم وارده بر آنها از سوي آلمان نازي عذرخواهي كرده و خواهان بخشش مردم روسيه شد.

صدر اعظم آلمان باقدرداني از ولاديمير پوتين رئيس جمهوري روسيه به دليل دعوت از وي براي شركت در مراسم " پيروزي بزرگ" به مناسبت شصتمين سالگرد پايان جنگ جهاني دوم، ضمن پذيرش اين دعوت از آن به عنوان سندي مبني بر اعتماد به مردم آلمان ياد كرد.

درهمين رابطه شرودردرمقاله ديگرى كه در روزنامه "زود دويچه " چاپ مونيخ منتشر شد، از مردم خواست با عادى جلوه دادن جنايات نازى ها به شدت مقابله كنند. در ادامه اين مقاله آمده است: تلاش هائى براى تعبيرنادرست تاريخ و انكار گناهكارى و مسئوليت آلمان نازى انجام مى گيرد.

درعين حال منابع خبري اعلام كردند كه مراسم گراميداشت شصتمين سالگرد پايان جنگ جهاني دوم دراروپا روزشنبه درچند كشور اروپائي برگزارشد.درمراسم ويژه اين بزرگداشت درمسكو، پوتين عمليات قهرمانانه نيروهاي اتحاد شوروي را درسرعت بخشيدن به پايان جنگ ستود. وي نظرات خود را به هنگام گشايش يك بناي يادبود جنگ در مسكو بيان كرد.

همچنين در شهر وروتسلاو لهستان الكساندر كواس نيوسكي رئيس جمهور اين كشوربه ديگررهبران اروپا پيوست تا به نيروهاي لهستاني و روسي كه جان خود را در جنگ جهاني دوم از دست دادند، اداي احترام كند.

در فرانسه، مراسمي در شهر رايم، يعني جايي كه درست60 سال پيش نيروهاي نظامي نازي رسماً به نيروهاي متفقين تسليم شدند برگزار شد. يك روز پس از آن واقعه بود كه سند رسمي متاركه جنگ در اروپا در برلين امضا شد.

بعلاوه روز يكشنبه ژاك شيراك مراسم يادبودي را در خيابان شانزه ليزه پاريس رهبري خواهد كرد. روز يكشنبه همچنين، پرنس چارلز وليعهد بريتانيا تاج گلي روي بناي يادبود جنگ در مركز لندن خواهد گذاشت.