از 30 نفر از نخبگان و انديشمندان كرمانشاه تجليل شد

به گزارش خبرنگار "مهر" از كرمانشاه، در اين مراسم به يادماندني كه بسياري از چهره هاي ماندگار علمي، فقهي، ادبي، هنري و ورزشي استان فرهنگ دوست و ديار عالم پرور كرمانشاه حضور داشتند، از 30 نفر از بزرگان اين عرصه تجليل به عمل آمد.

براساس اين گزارش، همسر سردار شهيد سعيد جعفري، فرنگيس حيدرپور زن شجاع گيلان غربي و نماد اسطوره و مقاومت در مقابل متجاوزين بعثي، حاج يدالله دكامي پدر آزاده شهيد سردار حمدالله دكامي فرمانده فقيد سپاه منطقه كرمانشاه، اقبال واحدي مجري و تهيه كننده تلويزيون، محمد تقي خسروي ورزشكار و پيشكسوت وزنه برداري، محمد حسن محبي قهرمان كشتي جهان، رضا بهادراني قهرمان تيم ملي كوهنوردي، امير سرتيپ اسماعيل سهرابي عضو گروه مشاورين فرماندهي كل قوا، سردار سرتيپ حسين مرادي معاون هماهنگ كننده نيروي مقاومت بسيج و از رزمندگان دفاع مقدس، حاج اصغر خيري ذاكر و مداح و پيشكسوت اهل بيت(ع)، محمد علي سلطاني محقق و نويسنده شهير كرمانشاه، اردشير كشاورز پژوهشگر، مورخ و نويسنده ، استاد عبدالله جواري خوشنويس برجسته كشور، غلامحسين افتخاري خير مدرسه ساز و معلم، سيد جلال الدين محمديان هنرمند و خواننده موسيقي اصيل ايراني و كردي، پوران درخشنده كارگردان مطرح كشور، محمد جواد محبت شاعر و دبير پيشكسوت و حجت الاسلام دكتر هادي صادقي رييس مركز پژوهش هاي سازمان صدا و سيما از كساني بودند كه لوح همايش و تنديس آن را دريافت كردند.

همچنين در بخش علمي از پروفسور مجتبي شمسي پور شيمي دان بزرگ دنيا و استاد دانشگاه، پروفسور محمد مهدي خدايي شيمي دان و استاد دانشگاه، پروفسور عزت الله فرشاد فر استاد دانشگاه و رييس دانشگاه رازي كرمانشاه، پروفسور محمد باقر قليوند استاد دانشگاه و پژوهشگر مطرح كشور، پروفسور سياوش مدائني دانشمند و متخصص علم پزشكي، دكتر عبدالرسول مولودي فوق تخصص قلب و رزمنده و جانباز دفاع مقدس، دكتر جليل صحرايي فيزيكدان و جانباز 50 درصد، دكتر جلال الدين كزازي اديب نامدار كشور و استاد دانشگاه و دكتر ابراهيم عزيزي حقوقدان و عضو شوراي نگهبان قانون اساسي نيز تجليل به عمل آمد.

گزارش خبرنگار "مهر" از كرمانشاه حاكيست حضور عالم فرزانه و هنرمند بزرگ جهان اسلام حضرت آيت الله سيد مرتضي نجومي كه معنويت و جلوه اي ديگر به همايش بخشيده بود، از نكات مثبت برنامه بود كه از ايشان نيز تجليل به عمل آمد.

گفتني است اين برنامه به همت صدا وسيماي مركز كرمانشاه و با حمايت سازمان صدا وسيماي جمهوري اسلامي ايران در راستاي تجليل از نخبگان و چهره هاي ماندگار استاني برگزار شد كه نويدبخش حركت صدا وسيما در مسير تجليل از بزرگان استانها است.